中川翔子「お兄ちゃんどんなときもママをみて笑顔」双子ショットを公開「お目々しょこたんそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】歌手でタレントの中川翔子が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の赤ちゃんの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「お兄ちゃんどんなときもママをみて笑顔」双子ショット公開
◆中川翔子、双子ショットを公開
中川は「お兄ちゃんどんなときもママをみて笑顔してる 赤ちゃんがこんなに笑うって知らなかったから 毎日感動してます」とコメント。水色のロンパースを着た双子の赤ちゃんがうつ伏せで並ぶ姿を公開した。
◆中川翔子の双子赤ちゃんショットに反響
この投稿に、ファンからは「尊い」「癒される」「こっちまで幸せ」「お目々しょこたんそっくり」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
