この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

最終面接の正体は「意思確認」だった…合格率を劇的に高める“2つのキラーフレーズ”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【最終面接 完全攻略】これを見れば確実内定。｜27卒・28卒・面接・逆質問」と題した動画を公開。『確実内定』著者のトイアンナ氏が登場し、就活生が最も緊張する最終面接を突破するための具体的なテクニックと心構えを解説している。



トイアンナ氏はまず、最終面接の目的について「内定を出したらあなたは来てくれるんですか、という確認」であると定義した。一次、二次面接で能力の査定は済んでいるため、最終段階では「志望度」と「相性」が重視されるという。そのため、論理性よりも「熱意」を伝えることが内定への鍵となると語る。



動画では、頻出質問である「他社の選考状況」への回答法についても言及。「正直に答える必要はない」と断言し、受けている企業より格上の企業名は出さないなどの戦略的な「建前」の重要性を説いた。また、最終面接で落ちる人の特徴として「ESと全然違う話をしている」「正直すぎる」「フランクすぎる」の3点を挙げ、一貫性と礼儀の重要性を強調している。さらに、内定を決定づける必勝フレーズとして、「内定をいただけたらここで他社さんに辞退の電話をします」と「選考を通じてますます御社への理解が深まり志望度が高まりました」という2つの言葉を紹介した。



トイアンナ氏は最後に、逆質問の対策についても触れ、「役員クラス相手に福利厚生について聞くのはナンセンス」と指摘。「なぜその分野で役員になろうと思ったのか」など、相手のパーソナルな部分に迫る質問こそが有効であると結論付けた。