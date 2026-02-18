【夜刀神十香 サキュバス】 【時崎狂三 サキュバス】 2027年5月 発売予定 価格：各32,890円

プライム1スタジオは、フィギュア「夜刀神十香 サキュバス」と「時崎狂三 サキュバス」をそれぞれ2027年5月に発売する。価格は各32,890円。

本製品は、アニメ「デート・ア・ライブIV」より、「夜刀神十香」と「時崎狂三」がサキュバス衣装の姿で、同社のフィギュアブランド「PRISMA WING」から1/7スケールでフィギュア化したもの。霊装をイメージした小悪魔風コスチュームは、PRISMA WINGのオリジナルデザインとなっている。

「夜刀神十香 サキュバス」は、晴れやかな表情、曇りのない肌のトーンは十香そのもので、ロングヘアも丁寧に作り込み、毛先の軽やかな動きはクリアパーツで表現している。

上目遣いで見つめるポーズは、可憐さと美しいSラインを強調。アーマーの艶やかな光沢や翼の滲むようなグラデーションなど、各部の彩色は質感豊かな仕上がりとなっている。

「時崎狂三 サキュバス」は、吸い込まれるようなオッドアイ、陶器を思わせる肌のトーンは狂三そのもので、ツインテールは踊るような瞬間を造形し、クリアパーツで空気感を表現している。

片足でバランスを取るポージングは、可愛さと妖艶さを共存させており、フリルの繊細さや翼の滲むようなグラデーションなど、各部の彩色は質感豊かな仕上がりとなっている。

また「夜刀神十香 サキュバス」と「時崎狂三 サキュバス」はベースを組み合わせることが可能で、赤と紫の尻尾で描き出すのは大きなハートなど、ふたりの想いがディスプレイに浮かび上がる。

さらに公式サイトで購入できるボーナス版では、それぞれ「フェイスパーツ（デレ）」が付属している。

「夜刀神十香 サキュバス」

ボーナス版

「時崎狂三 サキュバス」

ボーナス版

組み合わせ例

ボーナス版

仕様：完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm 素材：PVC、ABSなど

(C)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会

※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。