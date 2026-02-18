2026年2月26日（木）、東京駅18・19番線ホーム上に、宇都宮発の人気ベーカリー「Standard Bakers」とJR東海リテイリング・プラスがタッグを組んだ新業態「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」がオープンします。

最大の特徴は、新幹線14号車付近という「乗車直前」の絶好の立地。本格的な総菜パンやデザートパンに加え、車内での時間を格上げする「クラフトビール（IPA）」も販売します。完全キャッシュレス決済の採用により、多忙なビジネスパーソンや旅行客に「タイパ（タイムパフォーマンス）の良い贅沢」を提案。改札内の混雑を避け、ホームに上がってから高品質な一杯と一品を手に取る、新しい旅のスタイルが始まります。

新幹線ホームに「香り」と「こだわり」の新スポット誕生

東海道新幹線を利用するビジネスパーソンや旅行客にとって、乗車前の「買い出し」は楽しみの一つであり、同時に悩ましい時間でもあります。

これまで駅弁やサンドイッチが主流だったホーム上の選択肢に、本格的なベーカリーという新たな風が吹き込みます。

今回オープンする「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」は、JR東海リテイリング・プラスと、宇都宮発の人気ベーカリー「Standard Bakers（スタンダードベイカーズ）」がタッグを組んだ新業態です。

コンセプトは、移動の動線上に自然に溶け込む「ちょうどよさ」。

少し時間が空いた時にふらりと立ち寄れるカジュアルなスタンド形式で、店内には座席を設けず、スピーディーな提供を重視しています。

ビールが進む「大人のホットドッグ」とこだわりのIPA

同店の大きな特徴は、単なるパン屋に留まらないラインナップです。

取扱商品はパン8種、ソフトドリンク約15種に加え、クラフトビールも用意されています。

注目メニューの一つが「バジルフランク（756円・税込）」。

バジルフランク（イメージ）

ジューシーなフランクソーセージにバジルの香りを効かせた、まさに「大人のためのホットドッグ」。パリッとした食感と肉の旨味は、軽食としてはもちろん、ビールのお供としても計算し尽くされています。

甘いものを欲している時には「つぶあんホイップバター（540円・税込）」がおすすめ。

つぶあんホイップバター（イメージ）

北海道産エリモ小豆を銅釜で炊き上げたつぶあんと、なめらかなホイップバターを、北海道産小麦を使用したオリジナルパンでサンドしています。こちらはコーヒーとの相性が抜群です。

また、ドリンクメニューには「Malt Masters IPA beer（748円・税込）」をラインナップ。

Malt Masters IPA beer（イメージ）

柑橘系の香りとIPAらしい苦みを持ちつつも、クリアな口当たりに仕上げられており、新幹線の車内でゆっくりと味わう「旅の始まりの一杯」として最適です。

「駅ナカ」から「ホーム上」へ、質の高い食体験の接近

これまでの「ホーム上の売店」といえば、キヨスクに代表されるように「利便性」と「速さ」が最優先され、商品のバリエーションは画一的になりがちでした。

しかし、今回の「THE PLATFORM STAND」は、Standard Bakersという本格的なベーカリーブランドをパートナーに迎えることで、「ホーム上で買える食のクオリティ」を一段階引き上げようとしています。

特に注目すべきは、18・19番線という立地と、IPA（クラフトビール）の提供です。

新幹線に乗る直前、改札外やコンコースの混雑した店舗に並ぶことなく、ホームに上がってから高品質なパンとビールをサッと購入できる。これは、出張族や旅慣れた層にとって、非常に「タイパ（タイムパフォーマンス）」の良い選択肢となります。

また、完全キャッシュレス決済（現金取扱なし）を採用している点も、現代の鉄道利用者のニーズに合致しており、会計待ちのストレスを軽減する狙いが見て取れます。

「とりあえずビールとつまみ」ではなく、「美味しいパンとクラフトビール」を片手に新幹線に乗り込む。そんな新しい移動のスタイルが定着するかもしれません。

店舗概要

イメージ

店舗名

THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店

開業日時

2026年2月26日（木）

場所

東海道新幹線 東京駅 18・19番線ホーム 14号車付近

営業時間

7:30〜20:00（予定）

定休日

無休

支払方法

キャッシュレスのみ（現金取扱不可）

主なメニュー・価格帯

・バジルフランク：756円

・つぶあんホイップバター：540円

・Malt Masters IPA beer：748円

※価格は税込。価格帯は約400円〜約800円

※内容・価格・数量等は変更する場合や、急遽販売を終了する場合があります。

※来店の際は東海道新幹線東京駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。

東京駅の新幹線ホームに誕生する、パンとビールとコーヒーの新拠点。旅のお供としてはもちろん、朝7:30からの営業とあって、ビジネスパーソンにとっては朝食の貴重な選択肢になりそうです。

これから新幹線で旅に出る方は、ぜひ18・19番ホームの「THE PLATFORM STAND」に立ち寄り、車内時間を豊かにする一品を見つけてみてください。

（画像：株式会社JR東海リテイリング・プラス）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）