次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」に搭載されると噂の新機能について、著名なアナリストが予想しています。

GF証券でアナリストを務めるジェフ・プー氏によれば、iPhone 18 Pro／Pro Maxでは従来より小さい「Dynamic Island（ダイナミック・アイランド）」が搭載されるとのこと。この小型化は、顔認証機能「Face ID」に使われる「投光イルミネーター」が、画面下に配置されることで実現します。

さらに、メインの4800万画素のFusionカメラには、可変絞りが採用される模様。これにより、レンズを通過してセンサーに届く光の量をユーザー自身がコントロールできるようになり、被写界深度をより自由に調整することが可能になります。

チップは、TSMCの第1世代2nmプロセスで製造される「A20 Pro」を搭載。3nmプロセスで製造されている現行の「A19 Pro」と比較して、パフォーマンスの向上や電力効率の向上が期待されます。

また、Wi-FiやBluetooth向け「N2」チップの搭載により、インターネット共有や「AirDrop」の信頼性が向上すると予測されています。モデムチップも「C2」へ刷新され、通信速度や電力効率が改善されるそう。

これらの情報が正しければ、iPhone 18 Pro／Pro Maxでの主な変更点は、内部スペックの刷新となりそうです。筆者はこの次期モデルで、ボケ味を生かした動画撮影に挑戦してみたいです。

Source: MacRumors

