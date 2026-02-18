◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

SPのまさかの失敗でどん底まで落ち込んでいただろうに、わずか1日で切り返して、しかも団体戦の自己ベストをさらに更新する世界最高得点。逆境をはね返して見事に金メダルをつかみ取った2人を見ているうちに、思わずこちらまで泣けてきた。

今季はSPに加えてフリーも安定しており、その裏付けもあって練習の時から自信を持って臨むことができたのだろう。冒頭のツイストリフトに始まり、サイドバイサイドのソロジャンプ、スロージャンプの3回転ルッツとループなどどれも非の打ちどころのない出来で、SPでミスしたリフトも全く問題なし。ユニゾン（同調性）も素晴らしく、持ち前のスピードも最後まで落ちなかった。

シングルに比べ、日本のペアが世界の頂点にたどり着くまでに長い時間がかかったのは、練習環境の問題が一番大きいように思える。ペアやダンスのカップル競技は同じリンクでシングルと一緒に練習するのには限りがあり、競技人口が少ない分、深夜や早朝に貸し切りで練習せざるを得ないような状況だった。本格的に強化に力を入れるようになったのは団体戦が採用されてからで、連盟が中心になってトライアウトなどさまざまな取り組みを続けてきた。その流れの中で2人が出会い、たゆまぬ努力を重ねた結果、ついに今回の快挙に結びついた。（ISUテクニカルスペシャリスト、プロコーチ）