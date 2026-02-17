【葬送のフリーレン】ミニアニメ新作『心と体が入れ替わる魔法』公開！
毎週金曜よる11時からTVアニメ第2期が放送中の『葬送のフリーレン』。ミニアニメの新作『心と体が入れ替わる魔法』が公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送中。
そしてそのTVアニメ2期をより盛り上げるべく、現在不定期で新作が公開されているのがミニアニメ『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』。このたび、第20話「心と体が入れ替わる魔法」が YouTube TOHO animation チャンネル、アニメ『葬送のフリーレン』公式Xと公式TikTokで公開された。
『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』は、オリジナルシナリオによるミニアニメ。イラストレーター・めばち氏がデザインした公式デフォルメキャラのフリーレンたちが旅のさなかで様々な ”魔法” を試していく姿が描かれる。これまで17本が公開されており、アニメ本編とはひと味違った、デフォルメのキャラたちのほっこりしたやりとりにより、人気を博している。
今回登場するのは、フリーレン、フェルン、シュタルクの3人。ある依頼の報酬として手に入れたのは、魔法をかけた対象同士の「心と体が入れ替わる魔法」。この魔法によって、はたして誰と誰が入れ替わってしまうのか……？
2月27日（金）からスタートする、強力な魔族との緊迫感あふれる戦いが描かれる新章【神技のレヴォルテ編】とは対照的な、「●●の魔法」らしいやりとりに注目だ。
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11時日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中（※放送時間は変更になる場合があります）。2月20日（金）は放送休止となり、次回、【神技のレヴォルテ編】の初回となる2期第6話（通算34話）「討伐要請」は2月27日（金）よる11時より放送となる。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
