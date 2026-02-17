グータラなゲーマーにはコレ。

すごろくや町作りなど、反射神経を必要としないゲームは、両手でガッツリコントローラーを握りしめなくても良いと思うんですよね。まったり系ゲームなのに、複数人で遊んでターンを待ってる間はヒマですし？

常に持っていたくもないけど、イチイチ机に置いたり持ち上げたりもメンドい。という人にはこのアイテムを使えばカンペキです。

Joy-Con2をユニバーサルデザインに

ゲームテックの「片手グリップSW2」は、Nintendo Switch 2の左右Joy-Con2を2個同時に持てるアダプター。背中合わせでくっつけ、3段階の角度調節で右手でも左手でも持てます。

高さがちょっとズレてるのがポイントですね。

ワンハンドで全てのボタンが押せ、ZR+BやZL+Xなどの同時押しも可能です。手が小さい人は、机に置いてマウスのように持つのも良いとのこと。

これなら怪我や病気で片手が使えないときや、お菓子や食事をつまみながらでも、文字通り“片手間”にプレイできます。

Image: GAMETECH

変態持ちといえば

片手グリップもかなりイレギュラーな持ち方ですが…かつてはPSPで『モンスターハンター』をプレイするために生まれた、左手人差し指でアナログパッドを操作する「モンハン持ち」がありました。

『アーマード・コア』シリーズで裏表を反対にする「AC持ち」も、通常の持ち方とか逆転の発想。ゲームの仕様上やむなく持ち始めたのに、いつの間にかなじみきって、ソレじゃないとプレイできないってなっちゃいます。

この「片手グリップSW2」も、ゲームによってはマストになるかもですね。指が憶えればあらゆるゲームに対応できそうです。2,750円（税込）でどうぞ。

Source: YouTube, ゲームテック (1, 2)