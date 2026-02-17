Official髭男dismの新曲「エルダーフラワー」が、4月17日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌に決定した。

『人はなぜラブレターを書くのか』は、2000年3月に起きた地下鉄事故で亡くなった青年と、彼に密かに想いを寄せていた少女の記憶を軸にした実話に基づいた物語。監督は石井裕也が務め、主演の綾瀬はるかをはじめ、當真あみ、細田佳央太、菅田将暉、妻夫木聡、佐藤浩市らが出演する。

また、本日公開された予告映像では同楽曲の一部を聴くことができる。なお、同楽曲のリリース日やジャケット写真などの詳細は後日公開。

＜Official髭男dism コメント＞

人を想う事、それが受け継がれていく事の素晴らしさを、作品を通して感じました。そんな温かく、小さいようで壮大なイメージから、とても直感的にこのエルダーフラワーという楽曲が生まれました。主題歌としてこの作品へ、そして皆様の心へ、ささやかでも彩りを与えられたら幸いです。

Official髭男dism

（文＝リアルサウンド編集部）