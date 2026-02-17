ホンダ製パワーユニットを搭載するアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームの「AMR26」

フジテレビジョンは、2月18日～20日にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行なわれる「2026 FORMULA 1 プレシーズンテスト」の模様を、CS放送のフジテレビNEXT、配信サービスのフジテレビNEXT smart、FODにて、生中継/配信する。フジテレビNEXTでの放送時間は全日とも15時50分～25時10分。

FODでの配信時間は全日とも15時20分から。

2026年のF1は車体・パワーユニットの両方のレギュレーションが大きく変化。マシンは大幅に軽量化され、空力も再設計された。パワーユニットは電動比率が大きく引き上げられている。

こうしたレギュレーションの変化もあり、今シーズンは開幕前のテスト日程も追加。2月11日～13日に行なわれたプレシーズンテスト1に続く形で、同じくバーレーンにてプレシーズンテスト2が行なわれる。

また前回のプレシーズンテストは、各日とも現地午後のセッション最後の1時間のみが生中継/配信されたが、今回は現地午前のセッション開始から生中継/配信される予定。

なお、既報のとおり、FODではF1全戦を視聴できる「FOD F1プラン」を提供予定だが、今回のプレシーズンテストでは同プラン加入は不要。FOD プレミアム スタンダードコース(月額1,320円)/ポイントMAXコース(月額2,090円)に加入していれば追加料金不要で視聴できる。

ただし、FODプレミアム ライトコース、FODチャンネルfor Prime Videoでは視聴できない。

なお、2026年のF1開幕戦は3月6日～8日にオーストラリアで行なわれる。