フィギュアスケートのペア・フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、金メダルを獲得した。ペアでのメダルは日本史上初の快挙。演技直後、カメラが捉えた1枚の写真に感動の声が広がっている。

安堵の思いが透けて見えた。

前日のSPではリフトでまさかのミス。迎えた運命のフリーではほぼ完璧な演技を見せつけ、リンクで熱く抱き合った。木原が三浦の肩を抱き寄せると、重圧から解き放たれた2人はほっとしたような表情を見せていた。

五輪の日本語版公式Xが実際の写真を公開。2人の絆や思いがうかがえる1枚にX上では反響が広がった。

「堅い絆を感じる美しい瞬間」

「美しいお写真のりくりゅう」

「めっちゃ良い写真！」

「美しすぎる」

「この写真いいねぇ」

「なあんていい写真なの」

「いい写真すぎる！」

「最高の1枚」

「神々しい写真ですね」

「涙が止まりません」

今大会は団体銀、男子の鍵山優真が銀、佐藤駿が銅。日本勢4つ目のメダルを獲得となった。



（THE ANSWER編集部）