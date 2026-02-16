伊豆山神社は、JR熱海駅から約1.5km離れた丘の上に位置しています。古来より修験の霊場として名高く、1年を通してたくさんの人が参拝に訪れる神社です。

上駐車場

伊豆山神社へのアクセスは、車を利用する場合、国道135号から国道120号を経由し、伊豆山神社の駐車場へ。

駐車場は上駐車場（約30台／無料）と下駐車場（8台／無料）の2カ所に分かれており、境内に近い上駐車場に停めるのが便利です。

電車を利用する場合は、JR熱海駅から東海バス「伊豆山循環」または「七尾原循環」行きに乗り「伊豆山神社前」まで。バス停で降りてすぐの場所に神社の入口となる鳥居があります。

下駐車場もこの近くにあり、境内へは189段の石段を上って向かいます。

下駐車場に車を停めて後ろを振り返ってみると、海に向かって続く階段が。この階段は、奥行き5mの洞窟の奥から源泉が湧く「走り湯（はしりゆ）」に繋がっています。

走り湯は、湧き出すお湯が病気を治して長寿になるとされ、古くから信仰されてきた神の湯。伊豆山神社は、走り湯の源泉を守護する神社であり、かつては「走湯大権現（そうとうだいごんげん）」ともよばれていました。

伊豆山神社の御祭神は、伊豆山大神（いずさんおおかみ）です。鎌倉幕府を開いた源頼朝と北条政子の崇敬篤く、平家打倒の祈願をして勝利したことにより、強運守護八方除（はっぽうよけ）のみならず、決断、飛躍の神として信仰され、以来、伊豆国の神社でありながら、『関八州総鎮護（かんはっしゅうそうちんご）』と称されてきました。

本殿から本宮社までは山道を約1時間かけて登っていくので、歩きやすい靴で訪れましょう。

まず初めに、伊豆山神社のシンボルといえる「赤白二龍」が鎮座する手水舎に向かいましょう。赤い龍は火を、白い龍は水をつかさどり、2つの力を合わせて温泉を生み出す、最強の守護神です。

手水舎で身を清めた後は、本殿でお参りを。

拝殿の彫刻は、「波を彫ったら日本一」と称された江戸時代の宮彫師、武志伊八郎信由（たけしいはちろうのぶよし）によるもの。職人によって生み出された、鮮やかで美しい造形をじっくり眺めてみてくださいね。

本殿の入口にある御神木、梛（なぎ）の木へのお参りもお忘れなく。かつて北条政子が手鏡の裏に梛の葉を挟み、頼朝との縁が切れないように願ったと伝えられています。

フォトスポットとしても人気の「こころむすび」では、ぜひおみくじを結び付けてみて。鳥居に掛けられたハートのおみくじかけが可愛い！

伊豆山神社は、源頼朝と北条政子が結ばれた神社としても知られており、縁結びを願い訪れる人も多くみられます。

本殿から下駐車場に向かって階段を降りる途中の右側にある「結明神社」では、縁結びの神様「結明神（むすぶみょうじん）」が祭られています。古くは「一名恋祭り」という神事があり、各地から若い男女が伊豆山神社に集まったと伝えられています。

光り石に腰掛け石も要チェック

伊豆山神社の境内には、ほかにもみどころがいっぱい！

神様が降り立つとされる「光り石」は、さわる・座ることのできる、パワースポット。

源頼朝と北条政子が愛を語ったといわれている「腰掛け石」も、実際に座ることができます。

本殿すぐ近くの神池には、立派な錦鯉が悠々と泳ぐ姿も。

神社の建物には、魔除け・厄除け・火災除けを願った「猪目（いのめ）」とよばれる装飾があります。大小さまざまな大きさの猪目は、幸運の種。たくさん探してみてくださいね。

御守や御朱印を授かろう

参拝を終えたあとは、境内にある社務所で御守や御朱印を授与していただきましょう。伊豆山神社では、厄除けや交通安全、強運の御守などを授かることができます。



赤と白の龍の「御守」800円



赤と白の龍が描かれた「強運の御守り」は、持つ人に強運をもたらすとされ、袋型とカード型の2種類があります。

このほかにも、「交通安全御守」1000円など、赤と白の龍の力にあやかった授与品が用意されています。



「牛王宝印守」1000円

「牛王宝印守（ごおうほういんまもり）」は、伊豆山神社の古いよび名である「走湯山」という文字が図案化されたもの。伊豆山神社で最も古くから伝わる御守で、絵柄は鎌倉時代のものと伝えられています。

「つり吉みくじ」300円

海のある熱海らしい、釣り竿を使って吉を釣る「つり吉みくじ」は、みんなで楽しめるおみくじ。赤鯛、金鯛、銭亀、手招喜犬、金かえるの5種類から、お目当てを釣りあげるまで頑張りましょう。

「御朱印（みひらき版）」1000円 写真提供：伊豆山神社

参拝記念の御朱印は、書き置きのものを授与。300円、500円、1000円の初穂料で、赤龍・白龍がモチーフのものと、源頼朝・北条政子のねぶたをモチーフにした計６種類の書置きの御朱印があります。

相模灘の絶景を見下ろす「伊豆山神社」。境内にはベンチも置かれ、清らかな空気のなかでゆっくりと時間を過ごすことができます。皆さんも熱海を訪れた際は、ぜひ伊豆山神社を訪れてみてはいかがでしょうか？

Text：横畠花歩

Photo：森島吉直（くふうしずおか）

