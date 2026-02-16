¡Ú2·î17Æü¹¹¿·! ¡Û¥í¡¼¥½¥ó¡Öº£½µ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡×5¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð
2026Ç¯2·î¤Î¿·¾¦ÉÊ5ÉÊ¤Þ¤È¤á(2·î17ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê )
º£½µÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¥í¡¼¥½¥ó¿·¾¦ÉÊ¥°¥ë¥á5ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð! ¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ä¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÊ¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥í¡¼¥½¥ó2026Ç¯2·î¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®! ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×(697±ß)
¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®! ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×(697±ß)
²Á³Ê : 697±ß
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ : 1,100kcal
¢¨¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
²û¤«¤·¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Ì£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Áí½ÅÎÌ¤¬ÄÌ¾ïÉÊ¤Î1.5ÇÜ¤È¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤Î¶ñºà´¶¤â³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¡£¤É¤³¤«°Â¿´¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊËþÂ´¶¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÆÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×(697±ß)
¡ÖÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÆÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×(697±ß)
²Á³Ê : 697±ß
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ : 824kcal
¢¨Ãæ»Í¹ñÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
ÆÚ¹ü¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤Ç»Å¾å¤²¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿ÆÚ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥¯¤È»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÇØ»é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¿©¤¬¿Ê¤à¥¹¥¿¥ß¥ÊËþÅÀ¤Î¤³¤Á¤é¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¹ÌîºÚ¥µ¥é¥À(¤·¤ç¤¦¤æäñ¤¿¤ì)¡×(333±ß)
¡Ö²¹ÌîºÚ¥µ¥é¥À(¤·¤ç¤¦¤æäñ¤¿¤ì)¡×(333±ß)
²Á³Ê : 333±ß
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ : 57kcal
¢¨²ÆìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¤·¤ç¤¦¤æäñ¤¿¤ì¤Ç¿©¤Ù¤ë²¹ÌîºÚ¥µ¥é¥À¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤ò¾ø¤·¾å¤²¡¢ÁÇºà¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿°ìÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤ç¤¦¤æäñ¤ÎÍ¥¤·¤¤±öÌ£¤È¥³¥¯¤¬ÌîºÚ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥é¥ó¥Á¤äÍ¼¿©¤Î¤¿¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢¿ÈÂÎ¤Ë´ò¤·¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ñ! ¥Ñ¥ó ¥°¥é¥¿¥ó¥³¥í¥Ã¥±&¥á¥ó¥Á¥«¥Ä ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×(300±ß)
¡Ö¶ñ! ¥Ñ¥ó ¥°¥é¥¿¥ó¥³¥í¥Ã¥±&¥á¥ó¥Á¥«¥Ä ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×(300±ß)
²Á³Ê : 300±ß
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ : 638kcal
¢¨Ç®ÎÌÉ½¼¨¤Ï´ØÅìÃÏ°è¤Î¤â¤Î¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È
¢¨²ÆìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
Æó¤Ä¤Î¶ñºà¤ÇÂçËþÂ¤Ê¡Ø¶ñ! ¥Ñ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥°¥é¥¿¥ó¥³¥í¥Ã¥±¤È¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿°ìÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤òìÔÂô¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥À¥Ö¥ë¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¡£¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¤Î¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×(225±ß)
¡Ö¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¤Î¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×(225±ß)
²Á³Ê : 225±ß
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ : 305kcal
¢¨Ç®ÎÌÉ½¼¨¤Ï´ØÅìÃÏ°è¤Î¤â¤Î¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È
¢¨²ÆìÃÏ°è¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤È²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È
¢¨Å¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¥«¥ì¡¼¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ÈÈ¾½ÏÉ÷Íñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥«¥ì¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÍñ¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤Á¤é¡£¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
2·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®! ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤ä¡ÖÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÆÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡¢¡Ö¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¤Î¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÂ¾¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ : ¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê°úÍÑ
¤Þ¤È¤á
2·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®! ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤ä¡ÖÇØ»é¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÆÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡¢¡Ö¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÍñ¤Î¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê°úÍÑ
