インスタグラムで報告

フィギュアスケート女子の渡辺倫果（三和建装・法大）が15日、自身のインスタグラムで今後の活動に関する報告を発表。フィギュアファンの間では驚きの声があがった。

投稿には「この度、今後の活動拠点を倉敷へ移す運びとなりましたので、ここにご報告申し上げます」と記されていた。千葉県船橋市のMFアカデミーから練習拠点を移すことを明らかにした。

MFアカデミーでは、中庭健介コーチから指導を仰いできた渡辺。「今回の決断を温かく受け止めていただき、快く送り出していただきました」とし、「これまで支えてくださったこと、そして新たな一歩を応援してくださったことに、心より感謝申し上げます」と綴っている。

ミラノ五輪ではフィギュア団体戦で銀、男子シングルで鍵山優真の銀、佐藤駿の銅とメダル獲得に沸く日本列島。ファンは渡辺からの報告にも驚きを隠せず、ネット上では「これは重大発表」「なんと倉敷ですか」「勇気のいること」「びっくりです！」といった反応が上がった他、「どこに行っても応援してます！」「倫果ちゃんの新たな道を変わらず応援します」「心機一転新たな環境で頑張ってください！！」といったエールも寄せられた。

23歳の渡辺は昨年12月19〜21日に行われた全日本選手権で7位。ミラノ・コルティナ五輪代表を逃したが、インスタグラムで現役続行を表明していた。

今後に向けて「拠点こそ変わりますが、これまで築いてきたご縁や学びを大切にしながら、倉敷という新しい環境の中で、より一層成長し、皆さまにより良い形でお返しできるよう努めてまいります」と決意を示している。



（THE ANSWER編集部）