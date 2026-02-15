樋口幸平、 トップのポージングに「あざとい」「服もぷく顔も全部可愛い」の声 花柄カジュアルコーデでランウェイ【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の樋口幸平が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】25歳イケメン俳優、花柄カジュアルコーデでランウェイ
樋口は、チェックと白のパーカーのレイヤード風コーディネートで登場。花柄パンツでカジュアルさをさらにプラス。トップでは頬を膨らませ、観客に向かってピースサインを決めた。頬を膨らませた樋口に、SNSでは「あざとい」「やられた」「服もぷく顔も全部可愛い」といった声が上がっていた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆樋口幸平、“ぷく顔”に反響
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
