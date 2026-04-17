挑戦はまだ４月の段階にもかかわらず試練に変わった。アストロズの今井達也投手（２７）は早くも苦境に立たされている。１０日（日本時間１１日）の敵地マリナーズ戦に先発したものの、わずか１／３回で３７球を要し４四球１死球と制球を乱して降板。その後は右腕の疲労で１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りとなった。メジャー３試合で１勝０敗ながら、防御率は７・２７。華々しい移籍の滑り出しとは言い難い。この厳しい船