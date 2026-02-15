元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

2月後半は固定観念を手放して、変化を受け入れるとき

庚寅（こうきんのとら）の気が広がり、自分をアップデートしやすいタイミング。美人占花の法則では、“新しい価値観をインストールした人”ほどチャンスを引き寄せると考えます。

この時期は、過去のパターンや自分を縛っていた「こうあるべき」という思い込みに気づくだけでも、運の流れは自然と動き出します。自分を解放できるのは、他の誰でもなくあなた自身。心をゆるめて、新しい一歩を踏み出してみて。

美容運

美容テーマは「透明感とツヤを引き出す」

今期は肌のリセットケアが開運のポイント。角質ケアやふき取り化粧水で不要なものをオフし、美容液でうるおいをチャージしましょう。内側からのケアには、緑茶やホワイトティーなど“くすみ対策”のお茶を取り入れるのもおすすめ。

朝はフェイスミストでリフレッシュすると第一印象アップにも◎。メイクはグリッターシャドウで目もとに輝きと立体感をプラス。洗面所やドレッサーに白や淡い色のお花を飾れば空間がやわらぎ、美運も上向きに。

金運・仕事運

2月後半のテーマは「美しい仕事部屋で開運！」

この時期はデスク周りをすっきり整えることが鍵に。整理されたデスクは、新しい挑戦や出世運を呼び込みやすくなります。水には“浄化”の力があるため、毎日サッと拭き掃除をして、使っていない雑貨は思い切って手放して。ホコリが溜まると人間関係の流れも滞りやすいので注意を。

よく使うアイテムは目線より少し高い位置に置くのがおすすめです。寅の気が巡る今は、金運が高まりやすいので、お財布を新調したり、ゴールドルチルクォーツを身につけると◎。

家族・人間関係

2月後半は、軽やかに動くほど人との流れがスムーズに

この時期は、自分の世界観を広げてくれる人との出会いが増えやすいので、忙しく動いて行動範囲を広げるのがポイント。新しい場所や人との会話が思わぬヒントを運んできます。

家族運は干渉しすぎず程よい距離感を意識してみて。あたたかく見守る姿勢がよい関係を育ててくれます。恋愛面では、積極的にお誘いを。愛され度がアップするファッションは、ゆるふわのニットワンピース。大人可愛いを意識してみて。

蝦名先生の一言

この間、鑑定中に母とまったく同じ生年月日の方に出会いました。しかも、その方のお悩みは、母が口にしていたのと同じ内容。同じ生年月日＝同じ人生にはならないけれど、性質は重なるのだと改めて実感した瞬間でした。

