「ドジャース春季キャンプ」（１３日、グレンデール）

米大リーグのドジャースは１３日、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組がキャンプインした。山本由伸投手（２７）は大谷、佐々木とワールドシリーズ３連覇へ向けてスタートを切り、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。ＷＢＣ日本代表・侍ジャパンのエースは３月６日の１次リーグ初戦・台湾戦に先発する見込みで、２大会連続世界一へ上々の仕上がりを示した。

メジャー３度目のキャンプイン。侍ジャパンのエース・山本が投手陣の先陣を切ってライブＢＰに登板した。右打ちの正捕手・スミス、左打ちの金慧成（キム・ヘソン）に対し、計５打席、２０球を投げて投球感覚を確認した。速球の最速は１５１キロをマークした。

ＷＢＣ韓国代表のキムとの対決は第１打席で直球を右前へ落とされたが、バットを粉砕。続く打席ではスプリットでバットに空を切らせ、第３打席は詰まった打球が右前に落ちた。同米国代表のスミスとの２打席は見逃し三振と四球だった。

エースの“初登板”は注目の的。ロバーツ監督だけでなく、大谷、佐々木らも練習の合間の時間を利用して集結した。捕手後方に防球ネットを立てて投球を見守った大谷は「球速に関してはまだまだ上げていく段階だと思いますし、コマンドも素晴らしかった。ウィル（データ解析担当）の反応を見た感じでは球も来てる感じがしてると思うので、素晴らしかったと思います」とたたえた。

山本は３月６日の１次リーグ初戦の台湾戦に先発する見込み。２大会連続の世界一へ、侍の大黒柱が力強く歩み出した。