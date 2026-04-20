韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年4月19日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースの特集記事を組み、佐々木朗希投手（24）を先発で起用するのは、スポンサー企業への「義務感」との見解を示した。 「100マイル台の直球はとっくに消え失せ、制球はさらに乱れている」 佐々木は20日（日本時間）、敵地クアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦に先発した。 中6日での登板となった佐々木は、3回