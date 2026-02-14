飼い主さんの膝の上でへそ天をして眠る猫があまりにもリラックスしすぎていたようで...？一目でわかるほど幸せいっぱいな表情が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で66万回表示を突破し、「ぬいぐるみみたい！」「良いお顔」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：膝の上で仰向けになって眠っていた『黒猫』→表情を見ると…『たまらなく可愛い瞬間』】

至福の時

Xアカウント「眠さん」に投稿されたのは、黒猫の『くろすけ』くん。

この日、くろすけくんは飼い主さんの膝の上で寝ていたそう。あまりにも気持ち良すぎたのか、予想外な表情を浮かべていたのだといいます。

なんと口角をあげて微笑んでいるかのような表情を見せたのだとか。へそ天をして、手をお腹の上にそっと置き、足裏の肉球を見せてくれていたとのこと。

あまりにも幸せそうなくろすけくんの様子に、『猫をダメにするアグラ』だったと飼い主さんはいいます。くろすけくんがとろけて思わず笑みがこぼれるほど、飼い主さんの膝の上は最高の寝床だったのでしょうね。

他の投稿でもくつろいでいるくろすけくんの姿を見ることができました。まったりリラックスしているくろすけくんでしたが、さすがに笑顔で眠っていることは稀なようです。やはりくろすけくんにとって、飼い主さんの膝の上以上に最高の場所はないのでしょう。

たまらなく愛おしい寝顔

微笑みながら眠っているくろすけくんを見た方たちから「笑ってるのかわいい」「見ているこっちまでニヤけちゃいます」などの声が寄せられていました。

くろすけくんの寝顔を見たXユーザーにも幸せがシェアされたようで、「幸せのおすそ分けありがとう」というコメントも届きました。

Xアカウント「眠さん」では、くろすけくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日も飼い主さんと心地よいひとときを過ごしていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「眠さん」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。