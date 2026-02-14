人気日本人女子レスラーが“意外な同僚”とトレーニング共演。珍しいメイクオフの表情でファンを楽しませている。

【画像】日本人美女、“ホラー系レスラー”とすっぴん共演

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが12日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。この施設の常連となっているWWE日本人スーパースターのジュリアに加え、同じくWWEで活躍するニッキー・クロスが登場し、話題となっている。

ニッキーはWWEを席巻する怪奇集団“ワイアット・シックス”の一員で、ホラーメイクとサイコなキャラクターが特徴の女子スーパースター。リング上での活躍はもちろん、ステージ裏のセグメントでたびたび“心霊写真”のように映り込むなど、独特な存在感で人気を博している。

日本人レスラーが多く集まる同施設としては“レア”な客人で、ジュリアとともにすっぴん姿でポーズをとる姿にファンも「ニッキーようこそ！」「めっちゃクール」「2人で一緒にリングに上がる姿を見たい」などとコメントが送られていた。

ニッキー本人も個人アカウントで同じ写真を投稿し、日本語で「ありがとうございます」とコメント。写真にはレジェンド女子レスラー・坂井澄江氏も登場するなど、国や世代を超えた集まりがスーパースターたちの絆を深めている。

