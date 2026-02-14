決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … リクルート、楽天グループ、ＩＮＰＥＸ (2月6日～12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 東洋エンジ <6330>
26年3月期の連結最終損益を従来予想の50億円の黒字→150億円の赤字(前期は20.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。
▲No.3 武蔵精密 <7220>
26年3月期の連結最終利益を従来予想の110億円→10億円(前期は77.8億円)に90.9％下方修正し、一転して87.1％減益見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6330> 東洋エンジ 東Ｐ -32.52 2/12 3Q 赤転
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ -26.06 2/12 3Q 8.03
<7220> 武蔵精密 東Ｐ -23.15 2/ 6 3Q 13.68
<4980> デクセリ 東Ｐ -22.34 2/ 9 3Q -5.93
<5214> 日電硝 東Ｐ -18.15 2/ 6 本決算 -12.56
<6653> 正興電 東Ｐ -17.28 2/12 本決算 8.77
<4812> 電通総研 東Ｐ -16.78 2/12 本決算 10.51
<3659> ネクソン 東Ｐ -15.72 2/12 本決算 －
<4849> エン 東Ｐ -15.61 2/12 3Q -12.19
<2982> ＡＤＷＧ 東Ｐ -15.32 2/12 本決算 －
<9722> 藤田観 東Ｐ -15.25 2/12 本決算 -15.35
<4819> Ｄガレージ 東Ｐ -15.14 2/12 3Q 黒転
<6869> シスメックス 東Ｐ -15.05 2/12 3Q -23.18
<7172> ＪＩＡ 東Ｐ -14.92 2/10 本決算 18.32
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ -14.35 2/12 本決算 －
<7864> フジシール 東Ｐ -13.71 2/12 3Q 20.79
<6098> リクルート 東Ｐ -12.83 2/ 9 3Q 15.52
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ -12.73 2/12 1Q 16.19
<6005> 三浦工 東Ｐ -12.35 2/12 3Q 31.55
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ -11.95 2/12 本決算 68.30
<7347> マーキュリア 東Ｐ -11.95 2/12 本決算 -41.27
<4686> ジャスト 東Ｐ -11.92 2/ 6 3Q 24.87
<7743> シード 東Ｐ -11.49 2/ 9 3Q 9.53
<4344> ソースネクス 東Ｐ -11.33 2/12 本決算 －
<4755> 楽天グループ 東Ｐ -11.32 2/12 本決算 －
<4323> 日シス技術 東Ｐ -11.06 2/12 3Q 28.07
<7270> ＳＵＢＡＲＵ 東Ｐ -10.54 2/ 6 3Q -72.07
<2767> 円谷フィＨＤ 東Ｐ -10.46 2/12 3Q 76.01
<6779> 日電波 東Ｐ -10.18 2/10 3Q -46.17
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ -9.99 2/10 3Q 2.44
<3436> ＳＵＭＣＯ 東Ｐ -9.94 2/10 本決算 －
<3844> コムチュア 東Ｐ -9.94 2/ 6 3Q -1.85
<4680> ラウンドワン 東Ｐ -9.94 2/10 3Q 8.53
<4396> システムサポ 東Ｐ -9.83 2/12 上期 31.57
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ -9.78 2/10 本決算 -26.69
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ -9.67 2/12 本決算 -14.78
<6315> ＴＯＷＡ 東Ｐ -9.61 2/ 6 3Q -47.81
<7309> シマノ 東Ｐ -9.48 2/10 本決算 19.08
<1762> 高松グループ 東Ｐ -9.47 2/12 3Q 86.15
<3926> オープンドア 東Ｐ -9.45 2/ 6 3Q 赤拡
<6753> シャープ 東Ｐ -9.33 2/10 3Q 5643.44
<6523> ＰＨＣＨＤ 東Ｐ -9.17 2/12 3Q -79.96
<7976> 菱鉛筆 東Ｐ -8.94 2/12 本決算 9.69
<4109> ステラケミ 東Ｐ -8.83 2/12 3Q 3.59
<6363> 酉島 東Ｐ -8.81 2/12 3Q -30.74
<5301> 東海カーボン 東Ｐ -8.53 2/12 本決算 -8.79
<2533> オエノンＨＤ 東Ｐ -8.51 2/10 本決算 -6.78
<6859> エスペック 東Ｐ -8.37 2/12 3Q -12.32
<3992> ニーズウェル 東Ｐ -8.30 2/12 1Q 19.66
<6584> 三桜工 東Ｐ -8.28 2/10 3Q -13.42
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース