―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　東洋エンジ <6330>
　26年3月期の連結最終損益を従来予想の50億円の黒字→150億円の赤字(前期は20.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

▲No.3　武蔵精密 <7220>
　26年3月期の連結最終利益を従来予想の110億円→10億円(前期は77.8億円)に90.9％下方修正し、一転して87.1％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6330> 東洋エンジ 　　東Ｐ 　 -32.52 　　2/12　　　3Q　　　　赤転
<2585> Ｌドリンク 　　東Ｐ 　 -26.06 　　2/12　　　3Q　　　　8.03
<7220> 武蔵精密 　　　東Ｐ 　 -23.15 　　2/ 6　　　3Q　　　 13.68
<4980> デクセリ 　　　東Ｐ 　 -22.34 　　2/ 9　　　3Q　　　 -5.93
<5214> 日電硝 　　　　東Ｐ 　 -18.15 　　2/ 6　本決算　　　-12.56

<6653> 正興電 　　　　東Ｐ 　 -17.28 　　2/12　本決算　　　　8.77
<4812> 電通総研 　　　東Ｐ 　 -16.78 　　2/12　本決算　　　 10.51
<3659> ネクソン 　　　東Ｐ 　 -15.72 　　2/12　本決算　　　　　－
<4849> エン 　　　　　東Ｐ 　 -15.61 　　2/12　　　3Q　　　-12.19
<2982> ＡＤＷＧ 　　　東Ｐ 　 -15.32 　　2/12　本決算　　　　　－

<9722> 藤田観 　　　　東Ｐ 　 -15.25 　　2/12　本決算　　　-15.35
<4819> Ｄガレージ 　　東Ｐ 　 -15.14 　　2/12　　　3Q　　　　黒転
<6869> シスメックス 　東Ｐ 　 -15.05 　　2/12　　　3Q　　　-23.18
<7172> ＪＩＡ 　　　　東Ｐ 　 -14.92 　　2/10　本決算　　　 18.32
<9449> ＧＭＯ 　　　　東Ｐ 　 -14.35 　　2/12　本決算　　　　　－

<7864> フジシール 　　東Ｐ 　 -13.71 　　2/12　　　3Q　　　 20.79
<6098> リクルート 　　東Ｐ 　 -12.83 　　2/ 9　　　3Q　　　 15.52
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 　東Ｐ 　 -12.73 　　2/12　　　1Q　　　 16.19
<6005> 三浦工 　　　　東Ｐ 　 -12.35 　　2/12　　　3Q　　　 31.55
<6481> ＴＨＫ 　　　　東Ｐ 　 -11.95 　　2/12　本決算　　　 68.30

<7347> マーキュリア 　東Ｐ 　 -11.95 　　2/12　本決算　　　-41.27
<4686> ジャスト 　　　東Ｐ 　 -11.92 　　2/ 6　　　3Q　　　 24.87
<7743> シード 　　　　東Ｐ 　 -11.49 　　2/ 9　　　3Q　　　　9.53
<4344> ソースネクス 　東Ｐ 　 -11.33 　　2/12　本決算　　　　　－
<4755> 楽天グループ 　東Ｐ 　 -11.32 　　2/12　本決算　　　　　－

<4323> 日シス技術 　　東Ｐ 　 -11.06 　　2/12　　　3Q　　　 28.07
<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　東Ｐ 　 -10.54 　　2/ 6　　　3Q　　　-72.07
<2767> 円谷フィＨＤ 　東Ｐ 　 -10.46 　　2/12　　　3Q　　　 76.01
<6779> 日電波 　　　　東Ｐ 　 -10.18 　　2/10　　　3Q　　　-46.17
<4401> ＡＤＥＫＡ 　　東Ｐ　　 -9.99 　　2/10　　　3Q　　　　2.44

<3436> ＳＵＭＣＯ 　　東Ｐ　　 -9.94 　　2/10　本決算　　　　　－
<3844> コムチュア 　　東Ｐ　　 -9.94 　　2/ 6　　　3Q　　　 -1.85
<4680> ラウンドワン 　東Ｐ　　 -9.94 　　2/10　　　3Q　　　　8.53
<4396> システムサポ 　東Ｐ　　 -9.83 　　2/12　　上期　　　 31.57
<3105> 日清紡ＨＤ 　　東Ｐ　　 -9.78 　　2/10　本決算　　　-26.69

<1605> ＩＮＰＥＸ 　　東Ｐ　　 -9.67 　　2/12　本決算　　　-14.78
<6315> ＴＯＷＡ 　　　東Ｐ　　 -9.61 　　2/ 6　　　3Q　　　-47.81
<7309> シマノ 　　　　東Ｐ　　 -9.48 　　2/10　本決算　　　 19.08
<1762> 高松グループ 　東Ｐ　　 -9.47 　　2/12　　　3Q　　　 86.15
<3926> オープンドア 　東Ｐ　　 -9.45 　　2/ 6　　　3Q　　　　赤拡

<6753> シャープ 　　　東Ｐ　　 -9.33 　　2/10　　　3Q　　 5643.44
<6523> ＰＨＣＨＤ 　　東Ｐ　　 -9.17 　　2/12　　　3Q　　　-79.96
<7976> 菱鉛筆 　　　　東Ｐ　　 -8.94 　　2/12　本決算　　　　9.69
<4109> ステラケミ 　　東Ｐ　　 -8.83 　　2/12　　　3Q　　　　3.59
<6363> 酉島 　　　　　東Ｐ　　 -8.81 　　2/12　　　3Q　　　-30.74

<5301> 東海カーボン 　東Ｐ　　 -8.53 　　2/12　本決算　　　 -8.79
<2533> オエノンＨＤ 　東Ｐ　　 -8.51 　　2/10　本決算　　　 -6.78
<6859> エスペック 　　東Ｐ　　 -8.37 　　2/12　　　3Q　　　-12.32
<3992> ニーズウェル 　東Ｐ　　 -8.30 　　2/12　　　1Q　　　 19.66
<6584> 三桜工 　　　　東Ｐ　　 -8.28 　　2/10　　　3Q　　　-13.42

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

