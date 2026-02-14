お笑い芸人の井手らっきょが１３日配信のＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演し、大御所プロ野球選手を激怒させたことを告白した。

かつて放送された「ビートたけしのスポーツ大賞」（テレビ朝日系）で、たけし軍団と日本プロ野球名球会のレジェンドチームが対戦。レジェンドチームには金田正一、王貞治、長嶋茂雄といったそうそうたるメンバーが名前を連ねていた。

試合を終え、鏡割りをすることになり、全員で酒樽を囲んでいたという。そこに井手が全裸で登場し「お先に失礼しま〜す」と言って酒樽に漬かるボケをかました。しかし、場はシーンとなり、遠くから「お前、何やってだよ！」という怒鳴り声が聞こえ、その声の方向を見ると元ロッテの大投手・村田兆治さんが激高していたという。

井手は村田さんから伝家の宝刀フォークボールの握りで頭をつかまれ、そのまま持ち上げられる状況に。その瞬間、たけしが「バカ野郎！ らっきょ漬けじゃねぇか！」とツッコみ、会場全体が大爆笑となった。

師匠の機転に救われた井手は「助かりました。長嶋さん、王さんも私が全裸で入った（酒樽の）酒を『おいしいですね〜』って飲んでました」と感謝していた。