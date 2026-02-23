"裸芸"で一世を風靡した人気芸人が、かつてプロ野球・日本ハムファイターズの入団テストに合格していたという驚きの伝説を明かし、スタジオに衝撃が走った。【映像】美女と共に…人気芸人、”過激すぎる”裸芸（実際の様子）同番組は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。2月20日の放送回では、たけし軍団の一員として数