ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×SHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
2·î13Æü¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸ø³«
ÈÄÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMardi Mercredi ÂçºåNuÃã²°Ä®¥×¥é¥¹Å¹¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤«¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤â¤â¤Á¤í¤ó²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤±¤É SS¿·ºî¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤È¤« »ä¤¬Ãå¤Æ¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¾å²¼¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤ªÍÎÉþ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ÈPR¤ò¸ò¤¨¤ÆÄÖ¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤òÊ£¿ô·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆAKB48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¹â¶¶Ô÷ÆóÁª¼ê¡ÊÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º½êÂ°¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê