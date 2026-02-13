イオレ <2334> [東証Ｇ] が2月13日大引け後(19:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は1700万円の赤字(前年同期非連結は5億4200万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

しかしながら、併せて通期の連結最終損益を従来予想の1億6200万円の黒字(非連結)→5億0500万円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の1億0100万円の黒字(非連結)→5億6600万円の赤字に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は7800万円の赤字(前年同期非連結は3000万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の3.3％→1.6％に悪化した。



※今期第3四半期から連結決算に移行。



