漫画家の吾嬬竜孝（あずま・りゅうこう）さんが2025年9月に亡くなっていたことが、13日に分かった。吾嬬さんがマンガ「ダッフルコートアーミー」を連載していたKADOKAWA社のコミックNewtype編集部が発表した。



【写真】吾嬬さんの最後の投稿 マンガに心血を注いでいたことがわかる…

コミックNewtype編集部の公式X（旧ツイッター）では文書を公開し、「2025年9月、漫画家の吾嬬竜孝先生が逝去されました」と発表。「『ダッフルコートアーミー』第19話執筆中の急な訃報に接し、編集部一同深い悲しみを禁じ得ません」と悼んだ。



葬儀は「近親者のみにて執り行われました」と伝えた。また「『ダッフルコートアーミー』には、まだ単行本化されていないストーリーや、ネーム状態の原稿、今後の構想といった未発表の資料がございます」とし、「連載は現話数までで終了となりますが、単行本未掲載の話数や資料を集めた書籍の刊行を予定しております」と知らせた。



吾嬬さんは少年ジャンプ＋にて「鉄腕アダム」を連載。コミックNewtypeでは、「宇宙戦艦ヤマトNEXT スターブレイザーズA」、「ダッフルコートアーミー」を連載していた。本人のXは2025年8月29日を最後に更新が止まっていた。



（よろず～ニュース編集部）