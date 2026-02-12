2月11日、元ミス東大でタレントとしても活動する神谷明采（あさ）が、自身のXで、海外から帰国した際のフライトでのできごとをつづった。この内容がSNSで物議を醸している。

神谷は2020年にミス東大に選ばれて芸能界入りし、過去に『プレバト!!』（TBS系）や『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）などのバラエティ番組に出演。現在は、東京大学大学院に通いながら、タレント活動をしている。

冒頭のXで、神谷は《ガンダしてファイナルコールで乗れました いつも迷惑かけてごめんなさい》とつづり、「ガンダッシュ」（全力ダッシュ）して搭乗したことを明かした。

「空港に着くまでの間、渋滞に巻き込まれてギリギリで乗り込んだそうで、《走りすぎてリモワまじで壊れるかと思った》《14時間前のフライト前に汗だくだ》と連続して投稿しました。ただ、出発直前の搭乗締め切りを案内する『ファイナルコール』での駆け込み搭乗は、便の遅延などにつながる恐れがあるため、一般的に避けるものとされています。この投稿がX上で拡散され、炎上する事態になったのです」（スポーツ紙記者）

「ファイナルコール」投稿に関して、Xでは

《恥じるべきことだと思うのだが、なぜこんなにも自慢げなのか》

《迷惑かけているという自覚がないんだな》

《遅れて迷惑かけて自撮り挙げるのすごい》

など、厳しい声が聞かれていた。

「道路の渋滞という事情はあったようですが、問題の投稿には少し横を向き、口角をあげた神谷さんの自撮り写真も添えられており、事態の深刻さを理解していない印象を与えてしまったようです。

また、《いつも迷惑かけて》という文章から、普段からギリギリでの搭乗を繰り返しているのではないかと疑われてしまいました。そもそも、ファイナルコールでの搭乗を大多数の人の目に触れるSNSで明かすこと自体、違和感を持たれても仕方ないでしょう」（芸能記者）

過去のXでは、たびたび海外を訪れた際の写真を投稿しており、飛行機に乗る機会は多い様子。ただ、厳しい目を向けられる理由は、ほかにもあるようだ。

「2023年9月のXで、神谷さんは、空港でうどんを食す写真を投稿していました。ポストには、《普段ならファイナルコールで飛行機乗ってるけど、今回は出発3時間前に空港ついてるから余裕でうどん食べる時間ある》と記載されていたのです。ギリギリ搭乗が“常習”であることを匂わせる投稿も拡散されているため、ますます疑いが深まってしまったのだと思われます」（同前）

仕事であれ、プライベートであれ、飛行機を利用する際は、時間に余裕を持った行動が求められるのは言うまでもない。