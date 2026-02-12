この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」を更新し、2月12日に発表された1か月予報について詳しく解説した。今後1か月は全国的に高温傾向で推移する一方、月末には「冬最後の寒波」が襲来し、寒暖差が大きくなる可能性を指摘している。



2月14日から3月13日までの1か月予報によると、平均気温は北日本から東日本で「高い」、西日本で「平年並みか高い」見込みだ。特に北日本では高温傾向が明瞭になると松浦氏は語る。この背景には、フィリピン付近の活発な対流活動（ラニーニャ傾向）に伴う偏西風の蛇行があり、「北暖西冷」型の気圧配置になりやすいことが挙げられる。この影響で、日本海側の降雪量は少なく、気温が高いために雪ではなく雨で降ることが多くなる見通しだ。一方、太平洋側では高気圧に覆われやすく、南岸低気圧が発達しにくいため、少雨傾向が継続すると予測されている。



気象庁は2月20日頃から北日本～東日本で「かなりの高温」となる可能性があるとして、早期天候情報を発表している。しかし、松浦氏は月末に一時的な寒波が襲来する可能性にも言及。シベリア高気圧が発達するタイミングで強い寒気が南下し、特に東日本や西日本、沖縄・奄美で気温が平年を大きく下回る可能性があるという。これが「この冬最後の寒波」になるかもしれないと分析した。



今後1か月は高温傾向が基調となるものの、月末には気温が急降下する可能性がある。寒暖差の大きい日が続くため、服装の調節や体調管理に注意が必要だ。また、太平洋側の地域では引き続き乾燥対策が求められる。