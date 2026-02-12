なでしこJの女子アジア杯メンバー発表! 27年W杯出場を懸けた舞台へ…土方麻椰、山本柚月ら抜擢
日本サッカー協会(JFA)は12日、3月にオーストラリアで行われるAFC 女子アジアカップに参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバー26人を発表した。上位6チーム入りで2027年ブラジル女子ワールドカップ出場が決まる。
26人のメンバーのうちFW土方麻椰は、昨夏のE-1選手権で初招集も不参加となっていたため今回改めて初招集。また、昨年5月の代表デビューから5試合に出場していた昨季WEリーグMVPのDF山本柚月も抜擢された。さらに、MF林穂之香は一年前のシービリーブスカップ以来となる選出になった。昨年11月の活動でアピールに成功したMF成宮唯もメンバー入りしている。
今大会は12チームが参加。グループリーグは3組に分かれて行われ、各組上位2チームと、各組3位の上位2チームも突破できる。グループリーグC組の日本は3月4日に台湾、7日にインド、10日にベトナムと対戦する。
今大会は27年ブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選を兼ねており、合計6チームが本大会に出場できる。ベスト4入りで出場権を獲得し、さらに準々決勝で敗れた4チームもプレーオフへ。勝利した2チームが本大会切符を手にする。そこで敗れた2チームは、大陸間プレーオフでの勝ち上がりというチャンスも残る。また、28年ロサンゼルスオリンピック2次予選にもなっており、グループリーグを突破した8か国が最終予選に進出する。
■スタッフ
▽団長
佐々木則夫
▽監督
ニルス・ニールセン
▽コーチ
狩野倫久
リア・ブレイニー
▽GKコーチ
西入俊浩
▽フィジカルコーチ
岡本隆吾
▽テクニカルスタッフ
小杉光正
見原慧
■選手
▽GK
1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
12 平尾知佳(グラナダ)
23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
▽DF
4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
2 清水梨紗(マンチェスター・シティ)
21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
13 北川ひかる(エバートン)
3 南萌華(ブライトン)
5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
22 石川璃音(エバートン)
6 古賀塔子(トッテナム)
▽MF
24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
8 清家貴子(ブライトン)
14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
18 林穂之香(エバートン)
10 長野風花(リバプール)
7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
17 浜野まいか(チェルシー)
20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
19 谷川萌々子(バイエルン)
▽FW
11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
25 千葉玲海菜(フランクフルト)
9 植木理子(ウエスト・ハム)
26 土方麻椰(アストン・ビラ)
