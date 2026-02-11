ミラノ五輪・フリースタイルスキー女子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝が11日に行われ、上位8人による2回目に冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一進出。78.00点で銅メダル選手と同点だったが、ターン点で及ばず4位となった。

冨高は決勝1回目では79.42点をマークし、3位で2回目に進出。エア2回は高さを出して決め、ターンもスムーズ。大きなミスなく27秒03でフィニッシュした。3位の選手と同点の78.00点だったが、ターン点の差で0.2点及ばなかった。

超僅差でメダルを逃し、X上の視聴者からも様々な声が上がる。

「悔し過ぎるぅぅぅぅぅ」

「同点なら2人銅メダルでいいじゃないかぁぁ」

「点数が一緒なら、銅メダル2人にしてくれよーーー」

「3位と4位の差がデカすぎる」

「カッコ良かったよ！銅メダルに値する滑りだった」

「同点なのにー！」

モーグルは100点満点の採点競技。コブを滑る技術を得点にした「ターン」が60点、ジャンプ台を使ってトリックを2回行う「エア」とフィニッシュまでのタイムを得点化した「スピード」が各20点。得点の60パーセントを「ターン」が占める。



（THE ANSWER編集部）