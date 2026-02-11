「銅メダル2人にしてよ」モーグル冨高、3位と同点でメダルならず X悲鳴「悔し過ぎるぅぅぅ」
ミラノ五輪・フリースタイルスキー女子モーグル決勝
ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝が11日に行われ、上位8人による2回目に冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一進出。78.00点で銅メダル選手と同点だったが、ターン点で及ばず4位となった。
冨高は決勝1回目では79.42点をマークし、3位で2回目に進出。エア2回は高さを出して決め、ターンもスムーズ。大きなミスなく27秒03でフィニッシュした。3位の選手と同点の78.00点だったが、ターン点の差で0.2点及ばなかった。
超僅差でメダルを逃し、X上の視聴者からも様々な声が上がる。
「悔し過ぎるぅぅぅぅぅ」
「同点なら2人銅メダルでいいじゃないかぁぁ」
「点数が一緒なら、銅メダル2人にしてくれよーーー」
「3位と4位の差がデカすぎる」
「カッコ良かったよ！銅メダルに値する滑りだった」
「同点なのにー！」
モーグルは100点満点の採点競技。コブを滑る技術を得点にした「ターン」が60点、ジャンプ台を使ってトリックを2回行う「エア」とフィニッシュまでのタイムを得点化した「スピード」が各20点。得点の60パーセントを「ターン」が占める。
（THE ANSWER編集部）