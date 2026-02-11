●あす12日(木)は安定した晴天 昼間は3月上～中旬並みの気温

●週末にかけても春先取りの暖かさが続く日々

●そろそろスギ花粉の本格飛散が始まるおそれ 万全の対策を

きょう11日(水・祝)の県内は、夜明け前は少々しっかり雨が降っていた所もありましたが、日中は雲多めながら少し日が差すタイミングも。最高気温は11～12度くらい…2ケタとなった所が多くなりました。





そして週の真ん中の祝日を挟んで、このあとの今週後半はいっそう暖かさが増していきそうです。あす12日(木)にかけては、県内は大陸から進んでくる高気圧に緩やかに覆われ、安定した晴天になるとともに、シッカリ届く日ざしで日中の気温は大体3月上旬から中旬並み…と、季節1か月くらい先取りの暖かさになっていく見込みです。





さらに今週後半は、日に日に寒気は北に引っ込んでいき、逆に南からの暖かい空気が徐々に西日本方面に勢力を広げていきます。週末にかけては3月終わり頃…サクラが咲く頃に匹敵する暖かさの日もやってくる、とみています。





一方、暖かくなるにつれて心配なのがスギ花粉です。県医師会では、顕微鏡を使ってスライドガラスの上に落ちてきた花粉を数える観測により、基準以上のスギ花粉を捉えた時を「飛散開始」としています。

今シーズンは、まだ「飛散開始」には至っていないものの、最近1週間の間でも、県内各地でごくわずかな量のスギ花粉は観測されていて、この先、暖かくなってきたらすぐにでも「飛散開始」の基準を満たす状況になってくる、と思われます。



もう花粉シーズンは「始まりかけている」と考えておいた方がいいようです。

辛い時期を少しでも短く、楽に過ごすために、飛び始める時期での対策をシッカリ行っていきましょう。





あす12日(木)は、朝は少し雲が残りますが、昼頃にかけてみるみる雲は減って青空拡大。午後はほぼ快晴となる見込みです。朝は少々空気は冷えますが、日中の気温は12～14度くらいまで上がる所が多く、昼間は日ざしに心地良さが感じられそうです。





今週末にかけて、さらに昼間の暖かさが増して、最高気温15度を超える日々に。また、金曜日、そして土曜日も初めのうちは晴れそうですが、日曜日頃は気圧の谷の通過で少し天気がぐずつくタイミングがあるでしょう。

今のところ来週にかけては、極端な寒波の気配はありません。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治)

