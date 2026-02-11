＜ハッピーセット＞2月13日（金）からは「ひみつのアイプリ」マクドナルドオリジナルカードが初登場

2月13日（金）からのハッピーセットは「ひみつのアイプリ」と「のりのりタイムズ!!」です。

ゲームやアニメで人気の「ひみつのアイプリ」が、ハッピーセットに初登場します。カードをスキャンし、リズムに合わせて動かして遊ぶアミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」。「どんな衣装かな？」「どんなダンスかな？」とライブステージを思い浮かべながら遊ぶことで、想像力もふくらみそうです。

ハッピーセット®「ひみつのアイプリ」は、マクドナルドオリジナルで全3種

マクドナルドオリジナルのアイプリカードは全3種類。アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」でカードをスキャンすると、リズムに合わせて遊ぶリズムライブゲームが楽しめます。

【ひまり（プリンセスアイプリバズリウムピンク）】



【みつき（プリンセスアイプリバズリウムブルー）】



【リング（プリンセスアイプリバズリウムムーンミルキーパープル）】





今回はハッピーセット1点の購入で、おまけも併せてもらえます。

もう一つのハッピーセット®「のりのりタイムズ!!」も、ぜひチェックしてくださいね。

【ハッピーセット「ひみつのアイプリ」】

■販売期間：2026年2月13日（金）〜約2週間（予定）

■種類：選べるシールブック全3種

※数に限りがあり、なくなり次第終了です。

※種類は選べません。開けてからのお楽しみです。

※画像はイメージです。

※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。

※食べきれない量の注文もご遠慮ください。

【ひみつのアイプリ】

Ⓒ Ｔ−ＡＲＴＳ / syn Sophia

Ⓒ Ｔ−ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

　編集・千永美