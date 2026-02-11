【ジャンプ】日本の3種目メダル獲得は98年長野五輪以来！男女ラージヒルとスーパー団体もいけるぞ
◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）
日本が混合団体で同種目初のメダルとなる銅を獲得した。丸山希（27＝北野建設）、小林陵侑（29＝チームROY）、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂蓮（24＝日本ビール）のオーダーで臨み、1034.0点をマーク。4位ドイツとわずか1.2点差、飛距離換算約50センチの差で、団体種目では14年ソチ大会男子の銅以来のメダルを死守した。スロベニアが1069.2点で2連覇を達成し、ノルウェーが1038.3点で2位に入った。
今大会の日本ジャンプ陣は、6日の女子個人ノーマルヒルで丸山が日本選手団メダル第1号となる銅を獲得。9日の男子個人ノーマルヒルでも二階堂が銅メダルに輝いた。3種目でもメダルを取り、98年長野大会（男子団体＝金、個人ラージヒル＝船木和喜金、原田雅彦銅、個人ノーマルヒル＝船木和喜銅）以来2度目の快挙となった。
今大会のジャンプは14日に男子個人ラージヒル、15日に女子個人ラージヒル、16日に男子スーパー団体が控えており、さらにメダルラッシュが期待できそうだ。
▽混合団体 五輪は22年北京大会から正式種目に採用。1カ国男子2人、女子2人で出場し、4人の合計得点で争う。1回目の上位8カ国が2回目に進出する。北京大会はスロベニアが金、ROC（ロシア・オリンピック委員会）が銀、カナダが銅メダルで、日本は4位だった。