¡¡º£·î6Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤ÆJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀá¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê32¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï5¿Í¤¬J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¡£ÀèÈ¯¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë½Ð¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿MF¾®ÁÒ¹¬À®(20¡¢²¬»³=Ë¡À¯Âçºß³ØÃæ)¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(19¡¢FCÅìµþ)¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ(21¡¢ÀîºêF)¡¢MFÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(20¡¢CÂçºå)¡¢FWÆ»ÏÆË(19¡¢Ê¡²¬)¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏDF±ÊÌî½¤ÅÔ(19¡¢FCÅìµþ¢ªÆ£»Þ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎU-20WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMFÀÐ°æµ×·Ñ(20¡¢¾ÅÆî)¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢ÂåÉ½Éüµ¢¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿FW¸Å²°ÊâÌ´(18¡¢ÀçÂæ)¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿DFº´Æ£³¤¹¨(18¡¢¼¯Åç¢ª¿·³ã/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)¡¢DFÀéÍÕ¸×»Î(20¡¢»³·Á¢ªÊ¡Åç/Æ±)¡¢MFÌÚ¿áæÆÂÀ(19¡¢¹Åç¢ª¤¤¤ï¤/Æ±)¡¢MFÌÚÕé²÷ÅÍ(18¡¢CÂçºå¢ªËÌ¶å½£/Æ±)¤é¥ì¥ó¥¿¥ëÁÈ¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST
2/6 ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ 2-3 FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
DF´ØÉÙ´ÓÂÀ(20¡¢²£ÉÍFM=ÇðU-18¢ª¶Í°þ²£ÉÍÂç) SUB
FWÆÁÂ¼ÉöÂç(18¡¢Ä®ÅÄ=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) SUB
2/7 ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ 0-2 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
MFÉ±ÌîÀ¿(17¡¢ÀéÍÕ=ÀéÍÕU-18ºßÀÒÃæ/2¼ï) ¢¦60
MFÁáÀîÈ»Ê¿(20¡¢±ºÏÂ=±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹) ¢¥2
FW¾ÈÆâÍøÏÂ(19¡¢±ºÏÂ=±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹) ¢¥9
2/7 FCÅìµþ 1-1(PK5-4) ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(19¡¢FCÅìµþ=FCÅìµþU-18) ¢¥27 PK¡û
FWÆÁÅÄÍÀ(18¡¢¼¯Åç=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹) SUB
2/8 Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 5-3 Çð¥ì¥¤¥½¥ë
DFÌîÅÄÍµ¿Í(19¡¢ÀîºêF=ÀÅ²¬³Ø±à¹â) ¢¥16
DFÎÓ½ÙÍ¤(18¡¢ÀîºêF=ÀîºêF U-18) SUB
MFÂç´ØÍ§æÆ(21¡¢ÀîºêF=ÀîºêF U-18) ¢¥16
2/8 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ 3-1 ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
MF»³ËÜ¾æ°Î(19¡¢ÅìµþV=ÅìµþV¥æ¡¼¥¹) ¢¥16
FWÊ¿ÈøÍ¦¿Í(21¡¢ÅìµþV=»ÍÆü»ÔÃæ±û¹©¹â¢ªÆüËÜÂçºß³ØÃæ/ÆÃÊÌ»ØÄê) ¢¥16
¢§J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST
2/6 µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. 1-1(PK1-4) ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¤Ê¤·
2/6 V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê 1-3 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
DFÅÄ½êè½²¢(19¡¢Ä¹ºê=Äëµþ¹â) SUB
2/7 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå 0-0(PK4-5) ¥¬¥ó¥ÐÂçºå
MF²£»³Ì´¼ù(20¡¢CÂçºå=Äëµþ¹â) SUB
MFÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(20¡¢CÂçºå=CÂçºåU-18) ¢¥45
GK¹ÓÌÚÎ°°Î(18¡¢GÂçºå=GÂçºå¥æ¡¼¥¹) SUB
MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ(19¡¢GÂçºå=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) ¢¥2 PK¡û
2/8 ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ 1-1(PK6-5) ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
FWÆ»ÏÆË(19¡¢Ê¡²¬=·§ËÜ¥æ¡¼¥¹) ¢¥21
MF¾®ÁÒ¹¬À®(20¡¢²¬»³=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¢ªË¡À¯Âçºß³ØÃæ/ÆÃÊÌ»ØÄê) ¡ý90 PK¡û
MFÆ£°æÍÕÂç(20¡¢²¬»³=ÈÓÄÍ¹â) SUB
2/8 Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ 1-0 À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
GK¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø(20¡¢Ì¾¸Å²°=Ì¾¸Å²°U-18) SUB
MF¿ËÀ¸ÎÃÂÀ(17¡¢À¶¿å=À¶¿å¥æ¡¼¥¹ºßÀÒÃæ/2¼ï) SUB
MFÅèËÜÍªÂç(19¡¢À¶¿å=ÂçÄÅ¹â) SUB
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-A
2/7 ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£ 1-4 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
MF¾®ÃÝÃÎ²¸(19¡¢À¶¿å¢ªÆÊÌÚC/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=À¶¿å¥æ¡¼¥¹) ¢¥8
FW¸Å²°ÊâÌ´(18¡¢ÀçÂæ=ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹) ¢¦59 1G
MFÆîÁÏÂÀ(19¡¢ÀçÂæ=Æü¾Ï³Ø±à¹â) ¢¥19
MF²£»³ñ¥Âç(19¡¢ÀçÂæ=ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹) SUB
2/7 ²£ÉÍFC 1-2 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
MFÊ¿²ìÂç¶õ(20¡¢µþÅÔ¢ª»³·Á/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=µþÅÔU-18) ¢¥29
2/7 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 1-2 ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
MFÀÐ°æµ×·Ñ(20¡¢¾ÅÆî=¾ÅÆîU-18) ¢¦75
¢¨ÆÊÌÚSCÂÐÈ¬¸Í¡¢ÁêÌÏ¸¶ÂÐ·²ÇÏ¤Ï¹ßÀãÃæ»ß
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-A
2/7 RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã 2-1 ¾¾ËÜ»³²íFC
FWÆü¹â¸µ(18¡¢ÂçµÜ=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) SUB
FW°æ¾å°¦Îü(19¡¢¹Åç¢ª¾¾ËÜ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=¹Åç¥æ¡¼¥¹) ¢¥28 1A
2/7 ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ 4-1 Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
DFÀéÍÕ¸×»Î(20¡¢»³·Á¢ªÊ¡Åç/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=»³·Á¥æ¡¼¥¹) ¡ý90
DFÅÚ²°Ý¥Âç(19¡¢ÀîºêF¢ªÊ¡Åç/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=ÀîºêF U-18) SUB
2/7 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ 0-0(PK4-2) ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í
¤Ê¤·
2/8 Æ£»ÞMYFC 0-2 FC´ôÉì
DF±ÊÌî½¤ÅÔ(19¡¢FCÅìµþ¢ªÆ£»Þ/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=FCÅìµþU-18) ¡ý90
FW»³ùõ°¼¿´(18¡¢Æ£»Þ=ÉÙ»Î»ÔÎ©¹â) ¢¥16
FW¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥(19¡¢Çð¢ª´ôÉì/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=ÇðU-18) ¢¥2
2/8 ¤¤¤ï¤FC 1-0 ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
DFÃæÌîÍÛÅÍ(18¡¢¤¤¤ï¤=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) ¡ý90
MFÌÚ¿áæÆÂÀ(19¡¢¹Åç¢ª¤¤¤ï¤/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=¹Åç¥æ¡¼¥¹) ¡ý90
MF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ(18¡¢¤¤¤ï¤=¿ÀÂ¼³Ø±à¹â) SUB
MF¸¶¹¯²ð(20¡¢»¥ËÚ=Ì¾¸Å²°¹â) ¢¥28
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST-A
2/7 ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö 0-6 ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
MFÔ¢ÉðÍ¦ÅÍ(20¡¢ÆàÎÉ=¶½Ô¢¹â) SUB
2/8 °¦É²FC 0-1 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
FWçÕ¶¶µþÂÁ(20¡¢°¦É²=ÈØÅÄU-18) SUB
DFº´Æ£³¤¹¨(18¡¢¼¯Åç¢ª¿·³ã/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹) ¡ý90 1A
GKÆâ»³æÆÂÀ(19¡¢¿·³ã=¿·³ãU-18) SUB
MFÀÐ»³ÀÄ¶õ(20¡¢¿·³ã=¿·³ãU-18) SUB
2.8 FCÂçºå 0-1 ¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô
GK´Ø¾Â³¤°¡(20¡¢FCÂçºå=·òÂç¹âºê¹â) SUB
2/8 FCº£¼£ 0-0(PK5-3) ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
MFºû½¤Âç(19¡¢º£¼£=»¥ËÚÂçÃ«¹â) SUB
MFµ×ÊÝ·Ã²»(18¡¢º£¼£=Äëµþ¹â) SUB
2/8 ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC 3-1 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
FWÄ¹¼ÀÉ÷(18¡¢¹âÃÎ=¼¯Åç¥æ¡¼¥¹) SUB
MFµµÅÄÊâÌ´(19¡¢ÉÙ»³=Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â) ¡ý90 1G
¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST-B
2/7 ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£ 1-3 ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
MFÌÚÕé²÷ÅÍ(18¡¢CÂçºå¢ªËÌ¶å½£/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=CÂçºåU-18) ¡ý90 1A
MFµÈ¸¶Éö¿Í(19¡¢ËÌ¶å½£=ÇðU-18) ¢¦72
MF´±ß·Î°ÂÁ(20¡¢ËÌ¶å½£=ËÌ¶å½£U-18) SUB
2/8 ¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ 2-1 ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
FWËö±ÊÆ©±Í(20¡¢»³¸ý=»³¸ýU-18) ¢¥23
2/8 ¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC 2-3 ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê
MFË¾·î¹ÌÊ¿(19¡¢²£ÉÍFM¢ªµÜºê/°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ=²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹) SUB
MF°ÂÆ£Î¦ÅÐ(19¡¢µÜºê=GÂçºå¥æ¡¼¥¹)
2/8 FCÎ°µå 2-2(PK 4-3) ¥µ¥¬¥óÄ»À´
MFÄÅÇÆ¼Â¼ù(21¡¢Î°µå=Î°µåU-18) SUB
DFËÌÅç°êºÈ(20¡¢Ä»À´=Ä»À´U-18) ¡ý90
FWÎëÌÚÂçÃÚ(19¡¢Ä»À´=Ä»À´U-18) ¢¥28
¢¨ÂçÊ¬ÂÐ¼¢²ì¤ÏÃæ»ß
