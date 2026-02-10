「先進半導体研究開発基地」が新竹で起工 公的研究機関が主導、TSMC支援／台湾
（新竹中央社）公的研究機関の工業技術研究院（ITRI）は10日、北部・新竹県で「先進半導体研究開発基地」の起工式を開いた。約2年後の運用開始を目指し、集積回路（IC）設計のイノベーション・検証と先端半導体プロセスの開発、装置・材料の国産化検証を基地の「三大任務」とする。
式に出席した卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は、半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が基地の設置に向けて積極的に支援をしており、12インチウエハーの先端プロセス開発の関連装置3台を寄贈する他、基地全体の設計についても多くのサポートやアドバイスを行ったと述べた。
経済部（経済省）産業技術司の郭肇中（かくちょうちゅう）司長（局長）は、建物は2027年12月に完成し、28年の第1四半期（1〜3月）に順次運用を始める予定だと言及。建屋とクリーンルームに合わせて37億7200万台湾元（約188億6000万円）の経費を投入すると述べた。
また、基地内には先端半導体プロセスやサブミクロンセンサーチップ、先端パッケージングの試作ライン、計測などの実験室が設置されると説明。将来的に半導体業者が商品開発にかかる時間を30％削減するのに貢献することを見込んでいると話した。
（張建中／編集：田中宏樹）
