Image: Leica

渋いよ。

Leica（ライカ）がiPhone 17 Pro/Max用ケース「Leica LUXケース」を発表しました。ライカストアやオンラインストアなどで順次発売予定です。

モノとしてはブラックレザー製のiPhoneケース。ボタン部分は黒のアルミ製で、軽い光沢感をアクセントとして加えています。伝説のカメラメーカーらしいシックで上品な仕上がり。

Image: Leica

このケースの真価は「グリップ」と「アプリ」を組み合わせたときに発揮されます。

写真を撮りやすくするためのMagSafeアクセサリ「Leica LUXグリップ」を背面にポン付け、ライカの味付けで写真が撮れるようになるアプリ「Leica LUX」をインストールしましょう。

iPhoneが「ライカのコンパクトカメラ」に早変わり（LUXって名前のコンデジがあります）、外観も撮れる写真も“ライカの色”に染め上げられるんです。高性能なiPhone 17 Proのカメラを、より本格的に、洗練された気分で楽しめるようになるでしょう。

Image: Leica

Source: Leica (1, 2, 3, 4, 5)