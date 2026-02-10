車椅子のハチミツ二郎と行く“街ブラ”ロケ、霜降り・せいや「これは泣いてまう」「たけしさんの映画観てるみたい」

2月8日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行と東京ダイナマイト・ハチミツ二郎が電動車椅子で街ブラする企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の前編が放送された。

「娘のクリスマスプレゼントを買おうと…」と言ってショッピングセンターに向かった二郎たち。男たちによる微笑ましい買い物道中に、スタジオでは「映画で観たい」の声も上がっていた。

【映像】プレゼントの会計で起こった出来事

放送後に大反響を呼び、「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞を受賞した第1弾に続く今回。

2025年9月の手術後に義足生活となり、リハビリに奮闘する二郎が、1年弱ぶりに有吉と再会した。

今回は、五反田で二郎が“有吉と行きたい３つのスポット”を巡ることに。前回同様、付き添い役のタイムマシーン3号・関太も加わり街ブラがスタートする。

二郎が高校生のときから行きたいと思っていたという鶏肉専門店で絶品焼き鳥に舌鼓を打ったあと、一行はショッピングに。収録があったのはクリスマス前だったこともあり、二郎は「娘のクリスマスプレゼントを買いたい」のだという。

これにはスタジオで霜降り明星・せいやが「いやこれは…泣いてまうよ」とつぶやいていた。

入院中やリハビリ中は、二郎は13歳の娘と離れて暮らしていたが、生活が落ち着いたことで再び一緒に暮らすようになったそうだ。

娘が欲しがっていた目当ての品を見つけると、「有吉を崇拝している」という娘のために有吉が色をチョイス。二郎も「弘行さんが選んだ色だって言ったら喜ぶと思う」と嬉しそうだ。

さらに今度は二郎が「じゃあ俺、弘行さんのお子さんに買いますよ」と有吉の子どものためにプレゼントを探す。「ディズニー系のキャラクターが好き」という子どもに、二郎は考えたすえスポンジ・ボブのグッズを一生懸命選んでいた。

パパたちが無骨に娘のためのプレゼントを買いに行く様子に、せいやは「なんかわかんないすけど、たけしさんの映画観てるみたいでした」と北野武監督映画のようだとコメント。

「映画で観たいですね」と続けたせいやに、有吉も「やりましょうか」とまんざらでもない表情を浮かべつつ、「監督やってくれない？」とせいやに無茶振りもしていた。