千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

2月8日（日）の同番組では、再婚を発表した芸人の嘆きに千鳥が爆笑する場面があった。

今回は、バラエティ界の新たな“ヤンチャ芸人”を発掘する企画「ブレイキングヤンチャオーディション10」が開催された。

大悟、ネルソンズの岸健之助＆和田まんじゅう、や団のロングサイズ伊藤、九条ジョーが審査員を務め、オーディションには『M-1グランプリ』で注目を集めたカナメストーンの零士をはじめ、ヤンチャ芸人8組が参戦。

審査員からのお題や振りに応えながら、大喜利対決や即興コントなどに挑戦していった。

番組冒頭では、審査員たちの間で思わぬ“悲哀エピソード”が飛び出すことに。

大悟が「ひとつ言っておきたい」と切り出すと、審査員として登場した和田まんじゅうについて、「昨日結婚して、発表したのに何の話題にもならない」と収録前日に発表された和田まんじゅうの“再婚ニュース”に言及する。

これにスタジオゲストの井上咲楽も「知らなかった」と素直なリアクションを見せると、和田まんじゅうは「自分たちのラジオで発表して、ネットニュース0」と自虐気味に告白。

幸せなはずの再婚報告が完全スルーされてしまうという切ない結末に、スタジオは爆笑となっていた。