¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê28¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÆüËÜ¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼êÁü¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¾¶ËÃ¼¤Ê2¸©¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÂçÄ´ºº¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖÉ×¤¬¶¯¤¤¼¯»ùÅç¸©VSºÊ¤¬¶¯¤¤¹âÃÎ¸©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡£Î¾Êý¤Î¸©Ì±¤Ë³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤Î¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿VTR¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡VTR½ªÎ»¸å¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Ï¤¢¤ë¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾åÇòÀÐ¤Ï¡ÖÂÐÅù¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÍýÁÛ¤Î´Ø·¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ë²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤Éã¿Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²È»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤Èµá¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡×¤È²È»ö¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£