上白石萌音（写真：本誌写真部） 女性自身

長年の悩みが時代劇にも影響 上白石萌音が踏み切っていた「手術」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 上白石萌音が2025年にICLの手術を受けていたと「女性自身」が報じている
  • 2027年の大河ドラマで大役を演じることもあって踏み切ったのではと関係者
  • 時代劇ではコンタクトを外すように求められ、演技もしづらかったようだ
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
  2. 2. りくりゅうの関係 想像にお任せ
  3. 3. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
  4. 4. 三浦璃来 引退する時期に言及
  5. 5. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
  6. 6. スカイツリー 事故の原因を特定
  7. 7. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
  8. 8. 女性トイレに「女装男」動画投稿
  9. 9. 「海の中を走る小田急線」X話題
  10. 10. りくりゅう帰国便もエコノミー
  1. 11. SNIDELなど展開の会社 和解成立
  2. 12. 有村架純の「ベッド写真」に憶測
  3. 13. タカがドローンを襲撃して破壊
  4. 14. 日本へ帰化 韓国籍を諦めた理由
  5. 15. 乃木坂46梅澤美波 卒業を発表
  6. 16. 10代にわいせつか 中学生ら逮捕
  7. 17. 小泉今日子 週刊誌報道を否定
  8. 18. 金アリサ・リウ、夢中になった日本の作品「グロい系だけど…」　挙げたホラー漫画家
  9. 19. 超激安「250円ラーメン」の秘密
  10. 20. レーシック衰退してしまった原因
  1. 1. 包丁所持「幸せそうな家族が…」
  2. 2. スカイツリー 事故の原因を特定
  3. 3. 公共施設でAV鑑賞 陰部出ただけ
  4. 4. 女性トイレに「女装男」動画投稿
  5. 5. SNIDELなど展開の会社 和解成立
  6. 6. タカがドローンを襲撃して破壊
  7. 7. 日本へ帰化 韓国籍を諦めた理由
  8. 8. 10代にわいせつか 中学生ら逮捕
  9. 9. 動物園の「アザラシ体験」で悲鳴
  10. 10. 超激安「250円ラーメン」の秘密
  1. 11. 愛子さまに男性アイドルを紹介か
  2. 12. ZEN大学教授 15歳にわいせつか
  3. 13. 住みたい街ランキング 首都圏版
  4. 14. 「テポドン」執拗に強い脅迫文言
  5. 15. 自宅で大麻 仙台の高校生を逮捕
  6. 16. 外免切替厳格化に「困っちゃう」
  7. 17. 無免許でがん治療を行ったなどの罪に問われた男　医師を名乗り始めた理由「女性と良い条件で交際するため…」と検察側が指摘
  8. 18. 自民党ヤジ「おごり出ている」
  9. 19. 21歳 プロポーズ2日後にがん判明
  10. 20. レターパックで資金洗浄か 逮捕
  1. 1. 消費税ゼロ 外食業界が反対表明
  2. 2. 与党ヤジやめて 玉木代表が注意
  3. 3. 吉村代表「ギフト配布は合法」
  4. 4. 「高市アレルギー」囁かれる悪意
  5. 5. 真面目な弟のゴミ屋敷 兄が絶句
  6. 6. 高市首相ギフト配布 批判と擁護
  7. 7. 枝野氏「食べていけない」に波紋
  8. 8. 入籍9日前にネイリストが転落死
  9. 9. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
  10. 10. 高市氏がマイク握った直後に怒号
  1. 11. エプスタイン島 日本人が訪問か
  2. 12. 参政党は対決姿勢、チームみらいは協調…衆院本会議の代表質問
  3. 13. 街頭インタビューに一般人が怒り
  4. 14. 元フリー素材アイドルが県議選へ
  5. 15. 盗撮未遂 3代目元社長の「素顔」
  6. 16. 年会費無料で「優待特化」 ポイントだけじゃない、日常におトクを添える「JCBカード S」登場
  7. 17. 斎藤知事騒動 堀江氏が独自見解
  8. 18. 愛子さまの字幕に「やばい」批判
  9. 19. 石破氏の食事マナー物議 失望も
  10. 20. 「最低の総理」スマホいじり物議
  1. 1. 双極性障害と闘病した米俳優死去
  2. 2. テトリス トラウマ軽減に効果か
  3. 3. 日本「従業員離職型」の倒産増加
  4. 4. NASAは情報隠している 不満の声
  5. 5. NHKテヘラン支局長 逮捕、収監か
  6. 6. 妊娠…エプスタイン巡る衝撃手記
  7. 7. 日本アニメ&漫画 韓国で人気の訳
  8. 8. 「左足失うところだった」告白
  9. 9. 「千と千尋」に登場? 台湾の名所
  10. 10. 韓国テレビ番組でまたも故人冒涜
  1. 11. 銅獲得した米選手は「迷惑女王」
  2. 12. 中国の「春節」大型連休 人気は
  3. 13. K-POP歌手夫婦に再び「妊娠説」
  4. 14. 自らの業績へ移す? 正恩氏暴走か
  5. 15. 「邦人1人、1月20日拘束された」
  6. 16. ロッキー山脈逃げたロッキー救出
  7. 17. HYBEに勝った“余裕”か…「256億ウォン放棄」で和解を語るも、遅刻＆15分で会見終了のミン・ヒジンに賛否【発言全文】
  8. 18. 中国外交部、米の非難に反論　「核実験再開の口実探しやめよ」
  9. 19. 安定捨て 日本移住&東大進学の訳
  10. 20. 英国がチャゴス諸島返還一時停止と報道
  1. 1. 「Wolt」が日本撤退へ 競争激化
  2. 2. 「養命酒」手がける会社を買収へ
  3. 3. 値上げで広がる「マック離れ」
  4. 4. カタログと違う 実燃費に損か
  5. 5. AI信じた社員 数百万ロスの顛末
  6. 6. スタバ初の濃縮タイプ飲料発売へ
  7. 7. 外国人が国保タダ乗り? 実際は
  8. 8. 京都市バスで「市民優先価格」
  9. 9. 会計年度任用職員 悲しき実態
  10. 10. JALとANA 決算書比較した結果
  1. 11. 「住みたい街」横浜が9年連続1位
  2. 12. 24h自動で稼働 FX自動売買の魅力
  3. 13. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
  4. 14. 2回の転職で…独自の人生観獲得
  5. 15. 老後資金2000万円が0に 娘の後悔
  6. 16. 32年働いたのに新人より給与低い
  7. 17. 中国人客減る→観光危機? 杞憂か
  8. 18. アボカド異変 売値100円台前半に
  9. 19. 「お〜いお茶」来月から237円に
  10. 20. 三井住友FGとPayPay 決済連携へ
  1. 1. Kindle Unlimitedが2カ月99円に
  2. 2. Amazonセールで狙うべき50商品
  3. 3. 三菱ホームエレベーター社名変更
  4. 4. ペットボトルのキャップの悩み
  5. 5. Xiaomi、低価格な5G対応スマホ「Mi 10 Lite 5G」を発表！欧州などで5月より順次発売で、価格は346ユーロ。auからも販売予定
  6. 6. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
  7. 7. "Google TV"は高性能で低価格
  8. 8. ドコモ&KDDIに検索避けタグ指摘
  9. 9. スマートホーム向けコントロール・ハブ「mui ボード」とAlexaが連携 「Works with Alexa」認証を取得
  10. 10. 【ケータイラボ】ドコモが目指すWindowsケータイの未来形「F1100」
  1. 11. わざとズボンを履いたままおしっこを漏らす「おしっこパンツチャレンジ」がTikTokで流行中
  2. 12. 秋吉 健のArcaic Singularity：サービスの対価とは何か。NTTドコモのアプリ設定サポート提供を前にキャリアショップの価値やあるべき姿を考える【コラム】
  3. 13. デンソーを襲ったランサムウェア攻撃グループ「Pandra」の正体とは？
  4. 14. NTTドコモがFOMAからの契約変更でGoogleスマホ「Pixel 9a」を一括0円に！はじめてスマホ購入サポートの対象に追加。ファイナルキャンペーンも
  5. 15. 冬の肌に“生ツヤ”を　KATEの「くらげファンデ」が乾燥も温度差くずれも解決
  6. 16. 新MacBookのチップ チップの実力
  7. 17. 米国防総省、AI企業アンソロピックに軍事利用制限の解除を要求　拒めば排除の脅し
  8. 18. 決済サービスのStripeがPayPal買収を検討
  9. 19. グーグルが作曲支援AI「ProducerAI（プロデューサーエーアイ）」発表、Google Labsで
  10. 20. 【すぐ買いたい2製品】撮影に便利で超お手頃な「Ulanzi スマホ用四脚（Ulanzi SK-21）＆マイク（Ulanzi A200）」をレビューします
  1. 1. りくりゅうの関係 想像にお任せ
  2. 2. 三浦璃来 引退する時期に言及
  3. 3. りくりゅう帰国便もエコノミー
  4. 4. 金アリサ・リウ、夢中になった日本の作品「グロい系だけど…」　挙げたホラー漫画家
  5. 5. 日本をフィギュアペア大国へ
  6. 6. りくりゅうボーナス 贈与税懸念
  7. 7. 木原龍一最後の言葉にネット沸く
  8. 8. ボートレース界スターが語る憂鬱
  9. 9. 3連単206万円超「絶対当てれん」
  10. 10. 過去にセクハラ騒動も→人生逆転
  1. 11. 中井亜美が持つ懐かしグッズ話題
  2. 12. 羽月隆太郎被告 広島と契約解除
  3. 13. 大谷翔平帰国で「パパ姿」見せた
  4. 14. 三浦璃来を誘い木原龍一断られた
  5. 15. 巨人は「やべぇな」大当たり予兆
  6. 16. 三浦璃来 2人とも大好きな農食
  7. 17. 覚悟! くびれ作るサイドプランク
  8. 18. 競泳男子の松田氏が遭遇 話題に
  9. 19. 右腕切断の元近鉄投手が左投げに
  10. 20. 坂本花織 無茶ぶりを受けていた
  1. 1. 人脈目当てで友人上京 批判殺到
  2. 2. 有村架純の「ベッド写真」に憶測
  3. 3. 乃木坂46梅澤美波 卒業を発表
  4. 4. 小泉今日子 週刊誌報道を否定
  5. 5. 川島如恵留 MENSA会員入り告白
  6. 6. 金メダリストを「酷使出演」非難
  7. 7. 現在は「カリスマ通販王」に
  8. 8. 上白石萌音が踏み切っていた手術
  9. 9. こじるり「年収0円」赤裸々告白
  10. 10. 星野源知らねーよ発言「酷いね」
  1. 11. 槇原敬之の楽曲 海外で大ヒット
  2. 12. ネルソンズ青山が結婚発表「水ダウ」プロポーズ企画が大成功「妻と息子と家族３人トリオとして」
  3. 13. 栗原類 自身のADHD特性を語る
  4. 14. 狩野 学歴凄かったタレント告白
  5. 15. 宇多田「蕎麦屋」投稿巡り再炎上
  6. 16. TDL「Reach for the Stars」終了
  7. 17. 日曜劇場好スタート TBS社長喜び
  8. 18. まる子&クレしん 初の漫画コラボ
  9. 19. 如恵留「MENSA」入会を初告白
  10. 20. 川崎希 80万円のゴミ箱を購入
  1. 1. 妊娠26週で線路落下 高校生救う
  2. 2. 林ゆめキス せいや羨望の眼差し
  3. 3. 夫が寝落ち…レスに妻「虚しい」
  4. 4. 「吸わせ方」が子ども成長に影響
  5. 5. コンビニ超えたローソンスイーツ
  6. 6. 夜間頻尿3回超 死亡リスク2倍か
  7. 7. 夜のヘアケア 特別なひとときに
  8. 8. WBC戦士の美人妻 かわいすぎや
  9. 9. 小3姪のため…汚部屋を徹底清掃
  10. 10. 「ブタメン」サンリオとコラボ
  1. 11. 女子高生を脅す「常連客」の正体
  2. 12. 月3000円で得られる「心地よさ」
  3. 13. 高級中華で母娘が驚愕した出来事
  4. 14. 「パパ活しないの？めっちゃ稼げるよ」金欠に悩む女子高校生に、友人から衝撃の一言／『グラハム子さん傑作選』
  5. 15. コミケ89(初日)で見つけた美人コスプレイヤー20選！
  6. 16. 昭和47年に誕生、博多で長く愛され続けるロングセラーみやげ
  7. 17. コテで出来る♡挟んで巻くだけ♡波巻きの方♡
  8. 18. あなたは今、何色？【オーラカラー占い】初詣をしたあなたは「銀色」さんかも！
  9. 19. 【夢占い】しいたけの夢は人間関係を円滑にするチャンス！　キノコの夢が暗示すること
  10. 20. アレがしたいんだよね。男性が「お家デート」を好む理由とは