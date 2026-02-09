相手に求めるものは、年齢と共に変化する。元モーニング娘。の田中れいなが2月6日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、恋愛観を語った。

【映像】田中れいなが恋愛観「レスが遅いやつは仕事もできん」

番組ではミニコーナー「フィーリング相性チェック」を実施した。出された質問にフリップで回答し、全員の答えが一致すればOKといった内容で、最初の質問は「恋人に求めるのは刺激？安心感？」。“クルーちゃん”と呼ばれる新人タレントたちは「安心感」で一致した。

この流れで、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「れいにゃ的にはどうなの？」と振ると、田中は「私は、若い頃は“THE刺激”でしたけど…」とポーズを決めながら発言。共演者たちが大ウケする中、「やっぱり33歳を過ぎて安心になってきましね、ちょっとずつ」と告げた。

これを受け、クロちゃんが「何かがあったわけじゃなくて、何となく？」と聞くと、「何もない。急に」と返答。「刺激があるって、例えばLINEの頻度とかで話すと…」と切り出し、「『まだかな？』ってさせがちな男が刺激じゃないですか、どちらかというと」と説明した。続けて、「そっちの方が“追い”を感じるけん、楽しいと思うし、刺激になると思うんですけど、レスが遅いやつは仕事もできんと思うし」と断言。さらにスタジオを爆笑させると、「常に心配かけない安心が大事だと36歳の私は思います」と述べた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

