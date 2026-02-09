¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¿·±ÇÁü¡¢°¦¸¤¥¯¥ê¥×¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Èå« ¨¡ »Ò¸¤ver¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹±Ç²èÂè2ÃÆ¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¤È¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥¹ー¥Ñー¥É¥Ã¥°¡É¥¯¥ê¥×¥È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤È¤é¤¨¤¿¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·±ÇÁü¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÆ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë»Ò¸¤¤Îº×Åµ¡Ö¥Ñ¥Ôー¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡¿¥«ー¥é¡¦¥¾ー¡á¥¨¥ë¤È¡¢¤Þ¤À»Ò¸¤¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¥¯¥ê¥×¥È¤Î ¡È½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸Ç¤¤å«¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤ä¸µµ¤¤ËËÊ¤¨¤ë¥¯¥ê¥×¥È¤Î°¦¤é¤·¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤È¤È¤â¤ËÀï¤¤¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤ä¥¹¥Ôー¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥¥åー¥È¤µ¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½Ð¼«¤äÇØ·Ê¤ÏÌ¤¤ÀÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¿·±ÇÁü¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥ê¥×¥È¡Ê»Ò¸¤ver¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅþÃå¤·¤¿¡£½ãÇò¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ÈÊÒ¼ª¤À¤±¤¬¿â¤ì¤¿¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï»Ò¸¤¤Î¤³¤í¤«¤é·òºß¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÈS¥Þー¥¯¡ÉÉÕ¤¤Î¼óÎØ¤ËÂÎ¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¤Ï¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡¿¥«ー¥é¡¦¥¾ー¡á¥¨¥ëÌò¤Ë¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¿·±Ô¥ß¥êー¡¦¥ªー¥ë¥³¥Ã¥¯¡£¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¾¯½÷¥ëー¥·ー¡¦¥á¥¢¥êー¡¦¥Îー¥ëÌò¤ò¡Ö»°ÂÎ¡×¤Î¥¤¥ô¡¦¥ê¥É¥êー¡¢ ±§ÃèºÇ¶§¤Î¾Þ¶â²Ô¤®¡¦¥í¥ÜÌò¤ò¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¢¥¤,¥Èー¥Ë¥ã »Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥¯¥ë¥¨¥é¡Ù¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥®¥ì¥¹¥Ôー¡£¤â¤Á¤í¤óÀ½ºî¤Ï¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬¥óÎ¨¤¤¤ëDC¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¡£© & TM DC © 2026 WBEI
±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ù¤Ï2026Ç¯²Æ¡¢ÆüËÜ¸ø³«¡£