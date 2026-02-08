お笑いタレントの明石家さんま（70）が、8日放送のニッポン放送「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト」（後6・00）に出演。6日にゲスト出演したお笑いコンビ「爆笑問題」らの所属事務所による「タイタンライブ」30周年記念公演について語った。

太田光（60）からのリクエストで昨年10月のTBS「お笑いの日2025」でコンビ「古希還暦」を結成し、漫才を披露している2人だが、時間が5分だったために、今回はその時にできなかった分を披露することにしたという。

だが、舞台に出た時にさんまは「俺は還暦で芸能界をやめようとしていたんや」と思ったという。「なんか、急に、俺、今古希かというので。55歳の時の目標と言うのか、夢みたいなもんやね。60でやめてっていう。いったん、区切りを付けようと思っていたのが、今、漫才をやっている相方が」還暦の太田ということで「もの凄い、心の中が感慨深いものがあって。そうかあ、俺が70歳か。いつ引退しよ？とか、色んな事を考えながらやっていましたよ。あの瞬間に」と語った。

また、「60歳で引退」については「それを太田が止めてくれたわけです」と言い、「“今やめられると格好良すぎるから、落ちるのを見させてください。落ちていくさんまを見たい”っていう言葉で、“わかった。落ちていく姿をみせてあげるわ”っていうことで、今こうしてラジオでもしゃべれているし」と明かした。

同局の増山さやかアナウンサーが「なかなか落ちて行かないから困っているって、太田さんが」と言うと、さんまは「上向き加減」と笑っていた。