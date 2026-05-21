パレスチナ自治区ガザ地区に支援物資を届けようとしてイスラエル当局に拘束された人々を、イスラエルの閣僚が侮辱する映像が公開され、各国から批判が殺到しています。ロイター通信などによりますと、19日、支援物資を届けるためトルコからガザ地区に向かっていた人権団体の船団がイスラエル当局に公海上でだ捕されました。また、船に乗っていた、世界各国から活動に参加した若者たちも拘束され、その時の動画をイスラエルのベング