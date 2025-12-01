さいたまスーパーアリーナで行われるライブの参加者が、近接する「埼玉県立小児医療センター」の中で目撃されたという情報がSNS上で拡散され、「非常識」と厳しい声が上がっている。 注目されたのは、同医療センターに子どもを入院させているという患者家族が11月23日に投稿した注意喚起のポストだ。以下引用する。 〈【あんスタ界隈の皆様へ】本日さいたまスーパーアリーナで