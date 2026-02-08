◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第2日 スノーボード 男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、五輪初出場の木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が1本目で89.00点、3本目で90.50点を獲得し計179.50点で金メダルを獲得した。木村は今大会日本選手団の金メダル1号。銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）とワンツーを決めた。同種目では22年北京大会で女子の村瀬心椛が銅メダルに輝いたが、日本男子としては初のメダル獲得となった。

◇木村 葵来（きむら・きら）

☆生まれ 2004年（平16）6月30日生まれ、岡山県岡山市出身の21歳。

☆家族 両親と弟で強化選手の悠斗（17＝ヨネックス）。

☆競技歴 スノーボードが趣味だった父の影響で幼少期に開始。小6の時に14年ソチ五輪を見たことをきっかけに本格的に競技を始め、中2でプロ資格を取得。国内で実績を積むと、23年1月に初出場したビッグエア（BA）のW杯で3位となり表彰台に上がる戦列デビュー。23〜24年にはBAでW杯種目別制覇を果たした。

☆体操 小学生時代は体操に取り組み、体の使い方や空中感覚を磨いた。スノーボードにも生きており、「フィジカルの強さが自慢。どんな体勢でも全て着地に持って行く」という。

☆名前 父がガンダム好きで、「機動戦士ガンダムSEED」の主要登場人物であるキラ・ヤマトから取られた。木村自身も「カッコいい登場人物で僕も気に入っている」。

☆趣味 野球観戦。特に大リーグが好きで、普段はドジャースのキャップを愛用。