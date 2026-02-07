この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【投資判断にも影響】60代お金以上に大切なこと。今すぐ〇〇をしてください！」と題した動画で、資産運用と同じくらい健康への投資は重要だと述べ、「1日1万歩」といった従来の健康常識を最新の研究データに基づいてアップデートする必要があると解説しています。



動画の中で宮脇氏は、一般的に健康に良いとされる「1日1万歩」という目標について、科学的根拠が明確ではないと指摘。これは1960年代に万歩計を販売するためのマーケティングから生まれた言葉であり、最新の研究では1日に7,000～8,000歩程度で健康効果は最大化し、それ以上歩いても効果は頭打ちになる傾向があると説明しています。さらに、京都大学の研究チームの発表を引用し、毎日歩かなくても週に1～2回まとめて歩くだけで、死亡リスクを減少させる効果が期待できることにも触れています。



また、宮脇氏はウォーキングだけでは筋力、特に瞬発力を司る「速筋」を維持するには不十分だと解説。加齢と共に衰えやすい速筋を鍛えないと、将来的に転倒や骨折のリスクが高まる可能性があると警鐘を鳴らしています。



その上で、宮脇氏は「一生歩ける体を作る」ための具体的な3つのアクションを提案。1つ目は、通常のウォーキングに加えて「20分の早歩き」を取り入れること。これにより中強度の運動となり、骨を強くし、血管を若返らせる効果が期待できると述べています。2つ目は「週2回のスクワット」。体の約70%の筋肉が集中する下半身を効率的に鍛えることが目的です。最後3つ目に「タンパク質への投資」で、「筋肉の材料となるタンパク質を体重1kgあたり1.2～1.5gを目安に摂取することが推奨です」と、動画を締めくくった。