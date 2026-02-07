©水谷章人

スポーツ写真家の水谷章人氏による写真展『photographer 60 years「イマージュ・ド・スポール “夢”」』が、富士フイルムフォトサロン 東京 スペース3で3月6日（金）から開催される。

日本を代表するスポーツ写真家の水谷氏が、約60年にわたって歩んできた活動を紹介する写真展。

報道の立場からアスリートの躍動する瞬間を捉えてきた一方で、近年は記録から表現へと視点を広げ、写真芸術としての可能性を追求しているという。

同展では、競技記録としてのスポーツ写真を、夢や未来を感じさせる芸術表現として再構築した作品を展示。幻想的な構図や造形美、色彩表現を取り入れた作品を通じて、スポーツ写真の新たな可能性を提示する。

展示作品は、カラーおよびモノクロの大型プリント約30点を予定している。また、3月8日（日）と3月14日（土）には、ギャラリートークも実施する。

会場

富士フイルムフォトサロン 東京 スペース3

開催期間

2026年3月6日（金）～3月26日（木）



開催時間

10時00分～19時00分

※最終日16時00分まで

※入館18時50分まで



休館日

年末年始



ギャラリートーク

作者プロフィール

3月8日（日）14時00分～14時30分 3月14日（土）14時00分～14時30分

1940年、長野県飯田市生まれ。東京綜合写真専門学校卒業。1965年、山岳写真家でデビュー後、スキー写真、その他スポーツ全般の写真に移行。世界大会や各スポーツの世界選手権の取材多数。また、2000年より若手スポーツ写真家育成を目的とした≪水谷塾≫を開始し、塾長を務めている。多くの写真集、写真展で作品を発表。主な受賞歴に、第12回講談社出版文化賞、第3回飯田市藤本四八写真文化賞、2007年日本写真協会賞作家賞、ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞功労賞など。