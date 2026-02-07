犬が早食いを続けるリスク

1.窒息や誤嚥をする

犬が早食いすると、通常は食道を通るはずの食べ物が勢い余って気道に入り込んでしまうことがあります。

それがきっかけで誤嚥性肺炎を引き起こし、咳や食欲低下、呼吸困難などの症状が出ることがあり、処置が遅れると合併症を起こして命が脅かされることも考えられます。

また、きちんと食道を通っても早食いすると詰まってしまい、呼吸困難を引き起こすこともあります。

ドッグフードは小さい粒のため、喉に詰まることはないと思われがちですが、早食いをすると丸飲み状態になっています。

唾液などを含んだドッグフードが一度に大量に喉に入ると、ギュッと固まって大きな塊となり食道の途中で詰まってしまうことがあるのです。

特に子犬や老犬のように嚥下能力が弱い犬の場合、食べ物がのどに詰まりやすいだけでなく、咳で吐き出す力も弱いため、最悪の場合窒息してしまうこともあります。

2.消化不良で下痢や嘔吐をする

動物の消化は、口内でかみ砕くことから始まります。

食べ物を歯で噛み砕いて小さくしてから飲み込み、小さくなった食べ物を胃液で溶かし、腸を通りながら栄養を吸収していきます。

しかし、早食いする犬は口の中でほとんど噛み砕かず、丸飲みしている状態です。

そのため、胃に入った時点で食べ物が大きく固いので、栄養を吸収できる状態まで消化するのに時間がかかってしまいます。

うまく消化吸収ができないと、下痢や嘔吐をして体に負担がかかったり栄養不足になってしまったりすることがあります。

3.胃拡張・胃捻転を起こす

早食いをすると、胃拡張や胃捻転を起こすリスクが上がると考えられています。

急いで食べ物を口に含むと、空気も一緒に入り込んでしまって胃が過剰に膨れてしまい、捻じれやすくなってしまうためです。

胃や腸が捻転を起こすと、周囲の血管も巻き込んでしまい、他の臓器が壊死するなど重篤な症状を引き起こすことがあります。

胃拡張・捻転症候群は、放置すれば発症から数時間のうちに死に至ることもある恐ろしい病気です。

はっきりとした原因は明らかになっていませんが、早食いも要因のひとつと考えられているため、できるだけ避けた方がいいでしょう。

4.過食により肥満や病気になる

犬は満腹中枢の働きが人間に比べると鈍く、満腹感を感じるまでに時間がかかる傾向があります。

そのため、早食いをすると満腹感や満足感を感じる前に食事が終わってしまい、物足りなさを感じたり食への執着がより強くなったりします。

犬が自分で食べ物を用意することはできませんが、食べ物を欲しがる愛犬の様子を見ると、ついご飯を追加したりおやつを与えすぎたりする飼い主さんは少なくありません。

その結果、食べ過ぎて肥満になってしまったり栄養バランスが偏って病気を発症したりすることもあるので注意が必要です。

犬の早食いやトラブルを防ぐ方法や対策

犬の早食いを防ぐために、手軽にできるのが食事の水分量を増やすことです。

お湯や野菜スープなどでドッグフードをふやかしたり、水分の多い手作り食にしたりすると、食べにくくなってやや時間がかかることがあります。

水分が多い食事は喉に詰まりにくいので、誤嚥や窒息などのトラブルを防ぐことができます。

また、物理的に早食いを防ぐためには、早食いを防ぐ工夫が施された専用の食器やドッグフードを詰めて使える知育玩具などを利用するのがおすすめです。

食への執着は強く早食いになってしまう犬の場合は、食事回数を増やすのも効果的だとされています。

1日の食事量は増やさず、回数を増やして少しずつ与えることで「またすぐにもらえる」と覚えさせましょう。

多頭飼いの場合は、他の犬がそばにいることで慌てて食べるようになってしまうことがあるので、食べる場所を離して落ち着いて食べられるようにしてください。

まとめ

愛犬がうれしそうにガツガツとご飯を食べている様子は、微笑ましいと感じるものだと思います。

しかし、ご飯を前に興奮状態になって早食いになってしまうと、犬の健康や命を脅かす可能性もあるので十分注意しなければなりません。

愛犬が楽しく安全に食事ができるように、しっかりと様子を見ながら対策をおこなうようにしましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)